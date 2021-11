La parole à Patrick Grandperret, vice-président de France Bénévolat

Pouvez-vous nous présenter France bénévolat ?

France Bénévolat est un collectif d’associations qui regroupe les 80 plus grandes associations du territoire français et 6 à 7000 plus petites dans tous les départements. Le collectif est présent dans l’ensemble des départements grâce à des équipes qui font vivre le projet associatif : promouvoir le bénévolat associatif pour une citoyenneté active et solidaire.

Cela recouvre trois missions : la promotion du bénévolat dans des salons, des forums, des conférences, l’intermédiation (mise en relation des bénévoles et des associations et aide aux associations pour qu’elles trouvent des bénévoles) et la valorisation des bénévoles par la reconnaissance des compétences.

Plus concrètement, la mission d’intermédiation se fait principalement par le biais d’un site Internet sur lequel les candidats bénévoles peuvent s’inscrire gratuitement et répondre à des annonces postées par les associations. 90 % des mises en relation se font de cette façon mais nous avons également des équipes qui peuvent recevoir des associations ou des candidats bénévoles dans leur permanence ou se déplacer pour les voir.

Le développement de la citoyenneté active et solidaire prend également forme par la mise en place de projets thématiques de terrain en collaboration avec des partenaires : éducation durable à l’environnement, réussite éducative professionnelle et citoyenne des jeunes, place des seniors dans la société, développement de l’intergénérationnel, bénévolat des personnes en situation de handicap, des migrants, etc.

Actuellement, vous cherchez à constituer une équipe dans le Val-de-Marne, pourquoi et quels sont les profils recherchés ?

Car c’est un département clé de l’Ile-de-France, on a besoin de personnes pour nous aider à promouvoir le bénévolat ici ! L’équipe a existé sur le territoire mais nous souhaitons aujourd’hui la développer.

Nous souhaitons recruter des conseillers qui vont mettre en œuvre le projet de France Bénévolat dans le Val-de-Marne. On a besoin de personnes qui s’investissent au moins deux demi-journées par semaine. Nous cherchons des bénévoles qui communiquent bien, qui savent et aiment travailler en équipe et sont bien sûr intéressés par notre projet associatif. Pour le reste, tous les profils sont les bienvenus !

Quant aux types de missions qui pourront être confiées, c’est vraiment en fonction des appétences et des compétences des uns et des autres : intermédiation, promotion du bénévolat, valorisation des bénévoles ou développement de projets…voire les quatre !

Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas à contacter Patrick GRANDPERRET, vice-président de France Bénévolat en charge de l’animation territoriale par courriel grandperret.patrick@orange.fr ou par téléphone au 06 80 64 52 44