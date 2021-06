La parole à Sèlay Diakité, présidente du Collectif Solid’ère de Fontenay-sous-Bois

Le collectif a été créé en 2013 pour venir en aide à un jeune Fontenaysien victime d’un accident. Sur les conseils de la Maison du citoyen et de la vie associative et parce que les jeunes mobilisés voulaient donner une suite à cet élan de solidarité, le collectif est devenu une association dès 2014.



Portrait de Sèlay Diakité – Téléthon (2019) - présidente du collectif Solid'ère, Fontenay-sous-Bois

Cela s’est fait naturellement. J’ai commencé par occuper les fonctions de secrétaire de l’association, puis j’ai été élue présidente en 2016. Nous utilisons les locaux de l’association J’en Zay en vie pour organiser les réunions du collectif.

Aujourd’hui, nos actions se sont diversifiées, nous accompagnons des mineurs en situation de handicap dans des activités de loisirs. Nous participons à bon nombre d’événements locaux : la Fête de la Madelon, les Rencontres de la jeunesse, Fontenay-sous-Soleil, les Handicapades. Cette dernière initiative, organisée avec le CCAS, permet de mettre en lumière les personnes en situation de handicap.

Nos bénévoles accompagnent des jeunes en situation de handicap en sorties, à la piscine par exemple. Cela rend accessible des activités qu’elles ne pensaient plus possible, et cela permet aux parents aidants de pouvoir avoir un peu de temps pour leurs propres activités. Par exemple, une enfant souhaitait tout simplement jouer. Nous avons proposé de l’accompagner à la ludothèque du quartier.



Jeu de sensibilisation - Village tour (2020), Fontenay-sous-Bois

Nous sensibilisons aussi à la question du handicap dans les écoles, avec des parcours sensoriels. Nous avons aussi créé un jeu de société à destination des personnes valides. Nous avons recensé les pictogrammes existants sur les handicaps, à associer avec une personnalité comme Venus Williams, championne de tennis souffrant d’une maladie rare ou Philippe Croizon, multipliant les exploits sportifs, bien qu’amputé des quatre membres. Cela montre qu’une personne en situation de handicap peut accomplir des choses extraordinaires et ainsi déconstruire les idées reçues.



Sensibilisation au basket fauteuil – Collectif Solid'ère (2020), Fontenay-sous-Bois

En parallèle, nous voulions créer une section de basket-fauteuil. Il n’en existait pas à Fontenay-sous-Bois. L’un des bénévoles le pratiquait à l’US Créteil. Etant moi-même basketteuse depuis de nombreuses années à Fontenay-sous-Bois, j’ai contacté le président du Basket club de Fontenay (BCF). Nous avons testé l’idée en organisant des initiations au basket-fauteuil. Le club a prêté des équipements, des ballons, des t-shirts, des paniers mobiles – il faut savoir que pour le basket-ball et le basket-fauteuil, la hauteur réglementaire du panier est la même : 3,5 m. L’US Créteil nous avait prêté les fauteuils adéquats. Cela a très bien marché ! En seulement 9 mois, en pleine crise sanitaire, nous avons monté notre section en partenariat avec le basket club de Fontenay (BCF), un projet dont nous sommes très fiers. Nous avons pu obtenir une aide financière de la municipalité pour l’achat de fauteuils adaptés. Depuis septembre 2020 à ce jour, dans le respect des protocoles sanitaires et des recommandations, les séances ont pu se tenir au gymnase Allende. Cela a été très important pour les jeunes et les familles.

Tout le monde a sa place dans la section, les personnes en situation de handicap et les personnes valides qui veulent découvrir ce sport, et les adhérentes et adhérents ont de 8 à 42 ans.

En 2020, le collectif Solid’ère a reçu le prix « Ils ont fait l’actu » décerné par la Ville ! Nous remercions la municipalité de Fontenay-sous-Bois, le service des sports, la maison du citoyen et de la vie associative, le centre communal d’action sociale (CCAS), les co-présidentes de l’association J’En Zay en vie et l’US Créteil.

Contact : courriel et Instagram : @collectif_solidere

Collectif Solid'ère – Présidente : Sèlay DIAKITE

23 rue des Olympiades

94120 Fontenay-sous-Bois