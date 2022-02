La participation des mineurs et des majeurs protégés dans une association

Toute personne est en principe libre d’exercer ses droits, et notamment celui d’adhérer à une association, mais certaines catégories de citoyens sont soumises à des règles spécifiques afin d’assurer leur protection : il s’agit des mineurs et des majeurs dits protégés. Voici un point sur leurs droits en matière de vie associative.

1. La participation à la vie d’une association

Les mineurs sont dans l’incapacité d’exercer seuls leurs droits et ne peuvent, par exemple, conclure un contrat. Ainsi, durant toute la période de la minorité, l’individu est atteint d’une incapacité d'exercice, qui cesse à sa majorité ou avec l'émancipation.

Les majeurs protégés sont également considérés comme incapables d’exercer leurs droits : l’usage de leurs libertés est retreint et les décisions les concernant sont prises totalement ou partiellement par une autre personne, qui sera chargée d’assurer leur protection. Il existe différents types de mesures : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou habilitation familiale.

En matière de liberté associative, un mineur ou un majeur protégé peut adhérer, voter et participer aux actions de l’association et même exercer des fonctions dirigeantes, seul ou avec l’accord de son représentant légal.

2. La constitution d’une association et l’adhésion à celle-ci

Les mineurs

En principe, une personne mineure peut participer librement à la constitution d’une association. La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté permet en effet à tout mineur d’adhérer à l’association de son choix, si les statuts de celle-ci le permettent, et sous réserve :

• d’un accord écrit préalable de son représentant légal si moins de 16 ans

• d’informer son représentant légal si plus de 16 ans.

Un mineur peut, sans solliciter d’autorisation, s’engager à verser une cotisation normale. Il s’agit d’un acte de la vie courante qu’il peut faire seul. En revanche, si la cotisation est d’un montant qui excède l’« argent de poche », le mineur doit être représenté par les personnes exerçant l’autorité parentale.

Les majeurs protégés

Pour les majeurs protégés, la capacité à adhérer et l’adhésion à une association impliquent des spécificités :

• si cette personne peut prouver l’existence d’un trouble mental au moment où elle a adhéré, il lui est possible de demander en justice la nullité de son engagement

• un majeur sous sauvegarde de justice peut demander la réduction ou l’annulation de tout engagement excessif ou déséquilibré

• un majeur en curatelle a besoin de l’assistance de son curateur, si le contrat l’oblige à faire un ou des actes de « disposition » (apport, cotisation excédant un certain montant)

• un majeur sous habilitation familiale peut librement s’engager, sauf si le juge des tutelles a prévu de confier cet acte à la personne habilitée

• un majeur en tutelle (hypothèse exceptionnelle) doit être représenté par son tuteur. Si son engagement a une conséquence pécuniaire significative, le tuteur devra demander l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il existe.

3. L’exercice de fonctions dirigeantes

Pour rappel, ce sont vos statuts qui fixent les conditions d’éligibilité. S’ils prévoient un critère d’âge, celui-ci devra s’appliquer. Vous pouvez ainsi restreindre l’adhésion aux personnes majeures, mais ce serait vous priver de potentiels adhérents ou bénévoles !

Un mineur peut légalement être membre d’un conseil d’administration ou d’un bureau si :

• il a au moins 16 ans ;

• il a moins de 16 ans et a obtenu l’accord écrit préalable de son représentant légal.

Dans le second cas, il peut alors accomplir tous les actes utiles à l’administration de l’association : sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal ; ou éventuellement seul, s’il a au moins 16 ans, sauf opposition expresse de son ou de l’un de ses représentants légaux, informés par l’association.

Toutefois, il ne peut :

- ni réaliser d’actes de disposition, c’est-à-dire d’actes qui engagent le patrimoine de l’association de manière durable et substantielle : une vente, l’acquisition d’un immeuble, l’acceptation pure et simple d’un legs, etc. ;

- ni représenter une association, sauf s’il est émancipé.

Il est donc difficile d’être mineur et d’exercer une fonction dirigeante impliquant la signature de contrats ou de représentation.

Les majeurs protégés pouvant également administrer une association :

- un majeur placé sous sauvegarde de justice car il conserve l’exercice de ses droits (art. 435 du Code civil) ;

- un majeur en curatelle, en tutelle, ou à l’égard de qui une habilitation familiale a été délivrée ; un mandat pouvant être donné à un incapable (art. 1990 du code civil dispose qu’un mineur non émancipé peut être choisi comme mandataire).

Toutefois, un majeur incapable ne peut pas représenter une association (art. 1160 du code civil).

4. Le don à une association

Pour donner, le donateur doit être « sain d'esprit » (art. 901 du code civil), c'est-à-dire qu'il doit être « capable » juridiquement pour pouvoir faire une donation. Cette règle a pour but de protéger le donateur contre ses propres actes.

Ainsi, ne peuvent pas faire de donation :

• les mineurs non émancipés : l’enfant mineur pourra effectuer un don si l’un de ses parents (ou son tuteur) lui en donne l’autorisation. Cette personne devra apposer sa signature à côté de celle de l’enfant. Le reçu fiscal éventuel pourra bénéficier aux parents, lorsque l’enfant est rattaché au foyer fiscal de ses parents.

• les majeurs sous tutelle : ils devront obtenir l’autorisation par le conseil de famille ou le juge des tutelles.

• les majeurs en curatelle : ils auront besoin de l’assistance de leur curateur