La visibilité de l’association par le numérique

Donner de la visibilité à son association oui, mais comment et dans quel but ? Site Internet, newsletter, réseaux sociaux, tous les moyens sont bons pour se faire connaître mais le(s)quel(s) sont adaptés à votre association et vos projets ? Le service Proj’aide vous aide à y voir plus clair.

La visibilité de l’association

La visibilité de l’association sur l’outil numérique fait partie intégrante de la stratégie de communication globale de l’association : il faut pouvoir identifier son public, définir son objectif, choisir les bons supports, définir un calendrier en fonction de chaque situation et estimer ses moyens avant de se lancer dans un choix de média. Pour ce faire, vous pouvez vous inscrire à la formation Proj’aide « Développer sa communication : quelle stratégie ? Quels outils ? » du mardi 13 avril prochain ; cette formation se complète avec son atelier de mise en pratique le mardi 25 mai 2021.

Site Internet

Grand classique pour avoir une vitrine de son association, le site Internet se veut clair et simple : présentation concise de l’association et des projets, espace dons, espace bénévolat, contacts courriel et téléphone. Il vous est possible d’ajouter un espace « actus » seulement si l’association tient à jour cet espace. L’objectif dans la création d’un site Internet est d’avoir des titres courts et accrocheurs pour que de potentielles structures de soutien financier ou des bénévoles trouvent rapidement l’information qu’ils et elles recherchent ou trouvent facilement votre contact.

Les conseils :

la tenue d’un site Internet demande du temps, misez sur un site qu’un ou une bénévole peut facilement mettre à jour

plus vous avez des titres de pages simples et des contenus uniques, plus votre site apparaîtra dans les premiers résultats de recherche (on parle de référencement)

Les avantages du site Internet : il est facile d’en extraire des statistiques pour évaluer sa stratégie de communication sur son site et améliorer son message.

Quelques outils pour créer son site : Jimdo, Wix, Wordpress, Strikingly, Joomla, GoogleSites…

Proj’aide vous propose la formation « Concevoir un site Internet pour son association » mercredi 7 avril prochain.

Réseaux sociaux

A chaque réseau social son objectif et son public. Par exemple, si l’association agit dans la thématique de l’insertion professionnelle elle a toute sa place sur LinkedIn, si elle souhaite aller vers les jeunes elle peut être active sur Instagram, si elle agit dans le développement durable et réalise des tutoriels pour faire soi-même des produits elle peut s’intégrer sur Pinterest…

Alors qu’un site Internet agira comme une carte de visite de l’association, les réseaux sociaux permettront à l’association d’animer des groupes de personnes et de créer des réactions chez elles. La condition pour qu’une association s’intègre sur un réseau social est qu’elle soit active : elle ne peut faire l’impasse sur une stratégie de publication.

Les conseils :

inutile d’avoir recours aux réseaux sociaux si votre public cible ne s’y intéresse pas

une publication aura moins d’impact (vues et réactions) sans image ou vidéo

programmez à l’avance vos contenus pour gagner du temps et choisir le créneau où votre public se connecte sur les réseaux sociaux

Les avantages des réseaux sociaux : il est possible d’utiliser plusieurs réseaux sociaux en complémentarité selon l’objectif que l’on souhaite atteindre, de faire des renvois entre comptes (générer plus de réactions !) et comme le site Internet, d’analyser ses statistiques.

Quelques exemples de réseaux sociaux ou plateformes : Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Tik Tok, Twitch, YouTube…

Proj’aide vous propose la formation « Communiquer sur les réseaux sociaux : une opportunité pour votre association » mercredi 14 avril prochain.

Newsletter ou lettre d’informations

Arrivée dans nos boîtes de réception courriel, la newsletter permet de tenir au courant des actualités de l’association mais aussi d’informer d’un événement à venir ou diffuser une campagne de dons. En se fixant un ou deux objectifs, l’association a toutes ses chances de capter l’attention de son public grâce à sa newsletter qui est un média plus personnalisé que le site ou les réseaux sociaux. Il est possible d’avoir une newsletter interne pour communiquer auprès des bénévoles et des adhérents et adhérentes, et une newsletter externe pour communiquer auprès des partenaires.

Les conseils :

la fréquence de newsletter la plus populaire est mensuelle mais n’hésitez pas à en diffuser moins pour éviter les newsletter sans réel contenu

il est possible de personnaliser le début de la newsletter, avec notamment le prénom des destinataires

Les avantages de la newsletter : une fidélisation plus importante des destinataires et la possibilité de choisir son public grâce à une liste de diffusion

Quelques outils de création et diffusion de newsletter : Mailchimp, Sendinblue, Mailjet…

Quelques conseils, tous médias confondus :

De manière globale, il est conseillé de ne pas multiplier les médias : il vaut mieux avoir un unique média bien travaillé que plusieurs médias incohérents entre eux ou laissés à l’abandon.

Quel que soit le ou les médias que vous choisissez, l’identité visuelle de l’association est un élément clé dans sa visibilité. Une charte graphique simple permet de reconnaître l’association aisément et facilite la lecture des différentes pages mais aussi supports papiers.

N’oubliez pas qu’aujourd’hui le smartphone est très utilisé : si vos contenus sont mal affichés, vous allez perdre votre lectorat.

Aussi, selon la rotation des effectifs bénévoles dans votre association, il serait opportun de prévoir l’éventuelle transmission des mots de passe du site Internet ou réseau social au sein de l’association.

Et la sécurité des données dans tout ça ? Veillez à communiquer sur le respect du Règlement Général de la Protection des Données personnelles (RGPD) dans vos différents médias. A titre d’exemple, cela signifie qu’il est indiqué dans votre newsletter que les destinataires peuvent se rétracter à tout moment et avoir accès aux données les concernant.

Pour en savoir plus, Proj’aide a réalisé une Matinale sur le RGPD en 2019, et en a réalisé une restitution succincte.

Enfin, une évaluation des canaux de communication après une campagne de financement participatif (crowdfunding) ou un an de mise en place d’une stratégie permettrait de faire le point et de tirer le meilleur parti des moyens humains, techniques et financiers de l’association dédiés à la communication.

Et consultez le dernier numéro d'Engagé.es : "Associations, à vos clics!"