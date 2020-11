L’aide alimentaire : une contribution indispensable à tous les niveaux

Les associations de solidarité sont soulagées : l’Europe va augmenter le budget consacré à l’aide alimentaire. Il passe de 583 millions à 870 millions d’euros. Mais ce montant ne suffit pas à satisfaire tous les besoins, et la prochaine collecte nationale des banques alimentaires, des 27, 28 et 29 novembre est un moyen de soutenir ce secteur fortement sollicité en 2020.

Si certaines associations n’ont eu d’autre choix que d’interrompre leur activité, celles venant en aide aux plus démuni•es n’ont pas chômé. Les initiatives locales se sont multipliées pour faire face à la hausse de la précarité. Maraudes, distributions de denrées dans les locaux de l’association ou encore à l’université, les publics concernés sont de plus en plus divers : familles monoparentales ou non, personnes ayant perdu leur emploi récemment, étranger•es, étudiant•es, personnes sans domicile fixe…

Les denrées distribuées sont financées en grande partie par l’Europe, mais également par les entreprises, l’Etat, les collectivités locales et les particuliers. La collecte et la distribution sont organisées autour de quatre grands réseaux : les Restaurants du cœur, le Secours populaire, la Croix-Rouge et la banque alimentaire, qui ont pour mission de redistribuer les denrées à 5 400 associations et centres communaux d’action sociale (CCAS).

Tous les soutiens comptent ! Et plus particulièrement en ce moment, où les stocks des associations sont faibles et doivent être reconstitués pour l’hiver. Et où les associations voient leurs bénévoles, en majorité âgé•es de plus de 65 ans, fragilisé•es par la crise sanitaire.

Contribuez à la collecte alimentaire des 27, 28 et 29 novembre, en achetant des denrées, ou en donnant un coup de main aux associations !

Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, la Banque alimentaire a ouvert une plateforme de dons en ligne !

Banque Alimentaire de Paris et de l’Ile-de-France (BAPIF)

15, avenue Jeanne d’Arc

94117 Arcueil

Par téléphone au 01 47 35 92 02 ou par courriel.