Lancement de l’appel à projets relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS) du Grand-Orly Seine Bièvre

Qui peut candidater ?

Les associations loi 1901, les coopératives, les structures d’insertion par l’activité économique et les structures du travail protégé et adapté (ESAT et Entreprises Adaptées), et les structures agréées « entreprises solidaire d’utilité sociale » (ESUS) peuvent candidater.

Ces structures peuvent candidater à condition que la structure existe juridiquement à la date de dépôt du dossier, qu’elle soit implantée sur le territoire de l’EPT et dispose d’un local dédié au projet.

Quels sont les critères de sélection ?

Le jury sera particulièrement attentif aux aspects suivants : ancrage territorial, l’utilité sociale et environnementale, la création et la consolidation d’emplois durables, la viabilité socio-économique et la gouvernance participative.

Cet appel à projets soutient le démarrage ou le développement d’activités et, la coopération économique et/ou la mutualisation entre plusieurs structures.

Comment s’informer ?

Pour en savoir plus et poser toutes vos questions, une visio-conférence est organisée le lundi 23 mai à 14h00. Inscrivez-vous en cliquant ici. Une confirmation et le lien de connexion vous seront envoyés ultérieurement.

Vous pouvez aussi contacter Stéphanie Bardon, cheffe de mission Economie Sociale et Solidaire via

stephanie.bardon@grandorlyseinebievre.fr ou Morgane Raffet, chargée de mission Economie Sociale et Solidaire via morgane.raffet@grandorlyseinebievre.fr

Comment candidater ?

Envoyez le dossier de candidature dûment rempli et les pièces demandées (annexes, courrier d’accompagnement, statuts, rapports d’activité, RIB, liste de membres de la structure…) par voie électronique, à deveco.ess@grandorlyseinebievre.fr