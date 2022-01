Lancement des ateliers numériques à Proj'aide

Vous allez créer votre association ou êtes bénévole ? Vous souhaitez vous familiariser avec l’outil informatique et, plus largement, le numérique pour votre association ? Proj’aide vous accompagne dans la découverte du numérique dans vos pratiques associatives afin de mieux comprendre les outils et les usages fondamentaux, à travers des ateliers thématisés.

Pourquoi des ateliers numériques à Proj’aide ?

La plupart des services du quotidien sont dématérialisés alors que 35% des Français sont encore en grande difficulté avec le numérique (Baromètre national du numérique 2021) et que 84% des associations déclarent rencontrer des difficultés avec le numérique (Etude « la place du numérique dans le projet associatif 2019, Solidatech et Recherches & Solidarités).

Ces ateliers sont l’occasion pour les bénévoles et porteurs de projet d’être accompagnés dans la découverte et l’apprentissage des pratiques numériques fondamentales. Les objectifs sont bien de comprendre les usages et de mieux appréhender l’environnement numérique, et non pas de maîtriser l’outil informatique.

Comment se déroulent ces ateliers ?

Ces ateliers durent 1h30 à 2h, un vendredi matin sur deux par mois.

Ils seront animés par un conseiller numérique France services et une conseillère technique Proj’aide.

Les places sont limitées à 6 personnes, afin de permettre des échanges plus fluides avec chaque participant.

Qui peut participer ?

Toutes les personnes qui rencontrent des difficultés avec le numérique et qui souhaitent s’améliorer dans le cadre de leur activité associative.

Quelles sont les prochaines dates à retenir ?

Le vendredi 4 février à 9h se tiendra le premier atelier numérique « naviguer sur Internet pour la création de son association » : il s’agira de découvrir des ressources numériques essentielles à l’étape de la création de son association.

Le vendredi 18 février à 9h se tiendra le deuxième atelier sur le sujet « utiliser les outils collaboratifs pour son association » : l'objectif de cet atelier sera de comprendre l'intérêt des outils collaboratifs basiques et d'en découvrir quelques-uns en collectif.

Comment s’inscrire ?

Auprès de l’accueil de Proj’aide, par téléphone au 01 49 56 85 37 ou par courriel via projaide@valdemarne.fr

Une fois que l’inscription est confirmée par Proj’aide, un lien de connexion à la visio-conférence sera envoyé quelques jours avant la date de l’atelier.