Lancement du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA)

1. Le FDVA 1 « Formation des bénévoles »

C’est quoi ?

Depuis 10 ans, ce fonds soutient la mise en œuvre des actions de formation en direction des bénévoles, élus ou responsables d’activités, qu’il s’agisse d’une formation spécifique liée au projet associatif ou d’une formation technique liée à l’activité ou au fonctionnement de l’association.

Pour qui ?

En 2021, le FDVA 1 soutiendra en priorité les associations dont les actions sont situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les associations faiblement employeuses (maximum 2 emplois ETP « équivalent temps plein » et les demandes mutualisées regroupant plusieurs associations.

Quels types de formations ?

Elles doivent être collectives, bénéficier à l’association et orientées vers le développement et la montée en compétence des bénévoles. Tout type de formation est mutualisable y compris avec des associations non adhérentes. Elles peuvent être spécifiques – liées au projet associatif – ou techniques – liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association, et donc transposables dans d’autres associations.

2. Le FDVA 2 « Fonctionnement et innovation des associations »

C’est quoi ?

Ce fonds soutient, comme son nom l’indique, le fonctionnement des associations et les projets innovants. Le montant moyen des subventions accordées en 2020 était de 5 300 €

Pour qui ?

Il s’adresse essentiellement aux petites et moyennes associations, tous secteurs confondus.

Quelles sont les priorités ?

Les priorités d’action sont les suivantes :

• L’innovation sociale, caractérisée par des éléments de diagnostic sur les besoins non ou mal couverts sur le territoire, les publics ciblés, la méthodologie et le plan d’action précisés, la mobilisation de bénévoles, des précisions sur le caractère diffusable et transférable du projet, les partenaires, les outils de suivi et d’évaluation

• Des projets s’adressant aux publics en grande fragilité, en particulier soutien aux structures ressources qui accompagnent les associations dans les quartiers prioritaires et les territoires peu couverts : information, orientation, et animation de la vie associative

• Des projets expérimentant des coopérations nouvelles ou une mutualisation des compétences et moyens (par exemple, co-construction de projets, actions/animations communes, gouvernance, outils...)

Les projets intergénérationnels, visant ou mis en œuvre par une mixité des publics ou d'acteurs et notamment jeunes et plus âgés, feront l'objet d'une attention particulière.

3. Pour déposer sa demande en ligne

Pour en savoir plus sur les deux appels à projets et les démarches à effectuer, c’est ici :

http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique338

Pour répondre à l’appel à projet, rendez-vous sur « le compte asso », plate-forme de l’Etat : https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html

Une fois inscrit et connecté, indiquez le code 629 pour les projets des associations val-de-marnaises dont l’action se déroule uniquement dans le département (axe départemental), ou le code 848 pour les associations intervenant sur deux départements (axe régional).

Date limite de dépôt des dossiers : le 1er avril 2021 à 12h