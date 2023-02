Lancement du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA)

1. Le Fonds de Développement pour la Vie Associative (FDVA 1) « Formation des bénévoles »

C’est quoi ?

Depuis plus de 10 ans, ce fonds soutient la mise en œuvre d’actions de formation en direction des bénévoles, dirigeants ou responsables d’activités, qu’il s’agisse d’une formation spécifique liée au projet associatif ou d’une formation technique liée à l’activité ou au fonctionnement de l’association.

Pour qui ?

Le FDVA 1 soutiendra en priorité :

les associations dont les actions sont situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville,

les associations faiblement employeuses (maximum 2 emplois ETP « équivalent temps plein »),

les demandes mutualisées regroupant plusieurs associations,

les actions en lien avec la mobilisation autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Quels types de formations ?

Elles doivent être collectives, bénéficier à l’association et orientées vers le développement et la montée en compétence des bénévoles. Tout type de formation est mutualisable y compris avec des associations non adhérentes. Elles peuvent être spécifiques – liées au projet associatif – ou techniques – liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association, et donc transposables dans d’autres associations.

2. Le Fonds de Développement pour la Vie Associative (FDVA 2) « Fonctionnement et innovation des associations »

C’est quoi ?

Ce fonds soutient le fonctionnement global de l’activité d’une association ou la mise en œuvre de d’actions offrant de nouveaux services à la population.

Pour qui ?

Il s’adresse essentiellement aux petites et moyennes associations, tous secteurs confondus.

Quelles sont les priorités ?

Une attention particulière sera portée aux actions ou projets ayant un fort impact local en termes d’animation du réseau associatif, d’initiatives collaboratives et de maillage territorial.

Les priorités d’action sont les suivantes :

actions ciblant les territoires prioritaires (quartiers politique de la ville, contrat de relance et de transition écologique volet ruralité),

actions en direction des jeunes ou portées par des jeunes

actions qui favorisent la continuité éducative

actions qui favorisent la mobilisation autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

3. Pour déposer sa demande en ligne

Pour en savoir plus sur les deux appels à projets et les démarches à effectuer, c’est ici

Pour répondre à l’appel à projet, rendez-vous sur « le compte asso », la plate-forme de l’Etat pour les associations.

Date limite de dépôt des dossiers : le 13 mars 2023 à 12h00