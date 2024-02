Lancement du Fonds pour le développement de la vie associative « Fonctionnement et Innovation » 2024

La délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) est chargée d’animer la mise en œuvre de ce dispositif avec le concours des services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES).

C’est quoi ?

Ce fond soutient le fonctionnement global de l’activité d’une association ou la mise en œuvre d’actions offrant de nouveaux services à la population. Il permet d’attribuer aux associations un soutien financier destiné :

au financement global de l’activité d’une association ;

; à la mise en œuvre de nouveaux projets ou actions.

Pour qui ?

Le FDVA 2 « Fonctionnement et Innovation » est ouvert à toutes les associations de plus d’un an d’existence, tout secteurs confondus, sans condition d’agrément.

Quels sont les actions et projets éligibles ?

Qu’il s’agisse du projet associatif ou d’une activité spécifique, la qualité du projet présenté constitue un élément d’appréciation prioritaire d’une demande de subvention. Une attention particulière sera portée aux actions ou projets ayant un fort impact local en termes d’animation du réseau associatif, d’initiatives collaboratives et de maillage territorial.

La demande devra présenter :

l’intérêt de l’action pour l’association elle-même et son projet associatif

les objectifs poursuivis par l’action

la qualité et la cohérence du projet, les contenus de l’action

les publics auxquels elle s’adresse

les indicateurs d’évaluation

Quelles sont les priorités de financement ?

En 2024, les soutiens financiers seront accordés selon les priorités du financement régional en Île-de-France :

aux actions en lien avec la mobilisation autour des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ;

olympiques et paralympiques de Paris 2024 ; aux associations dont les actions sont situées dans les territoires prioritaires : quartiers prioritaires de la politique de la ville et CRTE volet ruralité ;

: quartiers prioritaires de la politique de la ville et CRTE volet ruralité ; aux actions en direction des jeunes ou portées par des jeunes ;

; aux actions qui favorisent la continuité éducative.

NB : Concernant les actions en lien avec la mobilisation autour des Jeux olympiques et paralympiques 2024, les actions se déroulant sur les événements phares des JOP seront privilégiées :

Lors des temps forts de l’année olympique : 2 au 6/04 : Semaine olympique et paralympique 17/04 : J-100 des Jeux olympiques 20/05 : J-100 des Jeux paralympiques 06/06 : J-50 des Jeux olympiques 23/06 : Journée olympique 07/07 : J-50 des Jeux paralympiques

:

Dans les collectivités labellisées « centre de préparation des Jeux », accueillant une délégation ;

« centre de préparation des Jeux », accueillant une délégation ; Dans les villes « Étapes » du parcours de la flamme en IDF , du 14 au 26/07/2024 et du 27 au 28/08/2024 ;

, du 14 au 26/07/2024 et du 27 au 28/08/2024 ; Sur les lieux des zones de célébration « Clubs 2024 », du 26/07 au 11/08/2024 et du 28/08 au 08/09/2024 ;

« Clubs 2024 », du 26/07 au 11/08/2024 et du 28/08 au 08/09/2024 ; Pendant certaines manifestations sportives d’envergure ou événements identifiés comme porteurs de mobilisation importante de la population au niveau de chaque territoire.

Les actions peuvent prendre les formats suivants :

Actions d’initiations et de découverte de la pratique sportive ;

de la pratique sportive ; Actions de promotion de l’esprit et des valeurs des Jeux olympiques et paralympiques ;

des Jeux olympiques et paralympiques ; Actions de soutien aux équipes de France ;

; Actions de mobilisation de la population sur les événements olympiques et paralympiques.

Dans le respect des priorités régionales, les critères de priorité en Val-de-Marne déterminés par le comité départemental sont :

Consolider le développement du tissu associatif : offre d’appui et d’accompagnement dans le Val-de-Marne notamment en direction des petites associations ;

: offre d’appui et d’accompagnement dans le Val-de-Marne notamment en direction des petites associations ; En lien avec l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 : projets d’animations territoriales et d’ateliers (pas uniquement sportifs mais aussi culturels, dans le domaine de l’écologie, la solidarité…) ;

: projets d’animations territoriales et d’ateliers (pas uniquement sportifs mais aussi culturels, dans le domaine de l’écologie, la solidarité…) ; Projets de coopération : entre associations, entre territoires, en lien avec les écoles ;

: entre associations, entre territoires, en lien avec les écoles ; Projets en lien avec l’engagement de la jeunesse.

Quel est le calendrier ?

Les actions faisant l’objet d’une demande de subvention doivent être réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.

Comment déposer sa demande ?

Les demandes de subvention se font par voie dématérialisée : https://lecompteasso.associations.gouv.fr avec le code 629 pour le Val-de-Marne. Toutes les informations concernant ce télé-service, sont consultables sur le site « association.gouv.fr ».

Contacts

Pour toute demande d’information complémentaire, veuillez contacter le SDJES 94 dont les coordonnées se trouvent ci-dessous :

Géraldine GUILLAT : 06 27 23 34 74 geraldine.guillat@ac-creteil.fr et ce.sdjes94.vie-associative@ac-creteil.fr - partie pédagogique

: 06 27 23 34 74 geraldine.guillat@ac-creteil.fr et ce.sdjes94.vie-associative@ac-creteil.fr - partie pédagogique Laura GOMMARD : 01 45 17 61 81 laura.gommard@ac-creteil.fr et ce.sdjes94.vie-associative@ac-creteil.fr - partie administrative