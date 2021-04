L’appel à candidature de l’ANDES pour la création de 100 épiceries solidaires

L’association nationale des épiceries solidaires (ANDES), qui rassemble 380 structures, lance un appel à candidature national pour soutenir la création de 100 nouvelles épiceries solidaires afin de répondre à la demande croissante en aide alimentaire et de soutenir les épiceries solidaires fortement mobilisées depuis un an.

Une épicerie solidaire, qu’est-ce que c’est ?

Les épiceries solidaires proposent une aide alimentaire et un accompagnement social, en permettant à leurs bénéficiaires d’effectuer leurs courses comme dans un commerce classique, pour un coût entre 10% et 30% de la valeur marchande des produits.

Les bénéficiaires, orientés par des travailleurs sociaux, accèdent à l’épicerie pour une durée limitée et ont également accès à un accompagnement social pour les aider à sortir de leurs difficultés.

Qui peut déposer un projet ?

Collectivités, associations, porteurs de projet individuels

Quelles sont les conditions ?

Seront privilégiées les structures déjà établies ou en cours de création, ainsi que les projets solides et répondant à des besoins sociaux clairement identifiés.

Quelle aide propose l’ANDES ?

Les candidats sélectionnés pourront bénéficier :

D’un accompagnement à la structuration du projet, important lors de la création d’une épicerie (compréhension des besoins locaux, coopération avec les autres structures d’aide alimentaire, budget, approvisionnements…)

Du financement d’une partie des premiers investissements nécessaires à l’ouverture de l’épicerie.

Comment déposer son projet ?

Un formulaire est disponible sur le site de l’ANDES, et est à remplir de la manière la plus précise possible.

L’appel à candidatures restera ouvert plusieurs mois et la première vague d’instruction des dossiers aura lieu en septembre.

Les premiers projets retenus seront annoncés dans les semaines suivantes.