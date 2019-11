Le Conseil départemental du Val-de-Marne lance son budget citoyen !

Le budget citoyen, c’est quoi ?

Il s’agit d’une démarche démocratique où les citoyennes et citoyens sont placés au cœur du dispositif de participation. Les Val-de-Marnais·es ont ainsi la possibilité de proposer et de choisir des projets mis en place dans les parcs et les espaces naturels départementaux.

Quelle est la thématique ?

Cette édition du budget citoyen porte sur l’écologie et le vivre-ensemble dans les parcs.

Quelle somme est accordée à cette démarche ?

Une enveloppe de 2,5 millions d’euros sera allouée à la réalisation des projets retenus par les citoyennes et citoyens.

Qui peut participer ?

L’ensemble des Val-de-Marnais·es, à partir de 11 ans et sans condition de nationalité et les personnes travaillant et étudiant dans le Département peuvent déposer une ou plusieurs idées.

Attention, les associations ne peuvent pas déposer d’idées mais peuvent être relai de cette démarche et les citoyens et citoyennes qui composent les associations peuvent bien sûr proposer des idées !

Entre novembre et décembre, le Département vous invite à participer à des rencontres afin de recueillir et d'élaborer ensemble vos propositions pour le budget citoyen : rendez-vous le lundi 25 novembre au Parc des Hautes-Bruyères (Avenue de la République) à Villejuif pour la 1ère rencontre !

Quel est le calendrier de ce budget citoyen ?

Le budget citoyen est en 3 étapes :

Vous proposez vos idées jusqu’au 31 décembre 2019 Vous votez du 1er au 30 avril 2020 Nous réalisons vos projets dès le mois de juin 2020

Pour savoir comment déposer son idée et les modalités de dépôt, retrouvez les informations sur la page participer.valdemarne.fr

Pour toute question, vous pouvez contacter le Département par téléphone au 3994 ou par courriel à l'adresse suivante : participer@valdemarne.fr