Le Département soutient la pratique sportive et les associations de parents d’élèves du Val-de-Marne

Commissions permanentes des 29 mars et 12 avril : des actions utiles pour les Val-de-marnais et Val-de-marnaises.

Soutien renouvelé à la pratique sportive des Val-de-marnaises et Val-de-marnais

Malgré la pandémie, le sport, essentiel à la santé, à l’émancipation et au vivre-ensemble n’est pas oublié en Val-de-Marne.

La Commission permanente du 29 mars 2021 a validé le soutien à plusieurs initiatives et projets sportifs. 167 000 euros sont également accordés à 28 clubs val-de-marnais, en soutien au sport individuel de niveau national.

Le Département renouvelle aussi son partenariat avec l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) du Val-de-Marne, à travers une subvention annuelle de 135 300 euros. Sont prévues de nombreuses actions en direction des collégiennes et collégiens (olympiades, tournois, Sport et santé…) mais aussi la reconduction de l’aide à la souscription d’une licence UNSS pour les jeunes filles de 4e et 3e, afin d’inciter à l’égalité dans la pratique sportive.

De nouvelles mesures ont été prises en faveur de la pratique sportive des Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises, suite à la Commission permanente du 12 avril 2021. Le Département accordera 145 000 € de subventions à 39 comités sportifs départementaux, et 88 000 € pour soutenir le sport individuel val-de-marnais de niveau national.

Soutien renouvelé aux associations de parents d’élèves du Val-de-Marne

A l’heure où comme l’ensemble de la société, la communauté éducative est confrontée à des défis sans précédent, le Département a également réaffirmé son attachement au rôle et à l’utilité des parents d’élèves, de leurs représentantes et représentants. Au regard de la représentativité des deux associations les plus organisées à l’échelle départementale, des subventions de 14 396 € et 5 604 € seront accordées à la FCPE et à la PEEP du Val-de-Marne.