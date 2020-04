Le Département agit et réaffirme son soutien au monde de la culture

Le monde de la culture, parmi lequel on compte beaucoup de collectifs d’artistes ayant choisi le statut associatif, a été l’un des secteurs d’activités à subir de plein fouet les conséquences des mesures prises pour endiguer la propagation de l’épidémie de Covid-19, avant même le confinement. Face aux inquiétudes grandissantes des artistes et des acteurs culturels, le Département du Val-de-Marne a réaffirmé son soutien aux équipes artistiques implantées dans son territoire.

Un service public de la culture à l’écoute des acteurs

Les équipes des directions départementales de la Culture et des Archives restent mobilisées, à l’écoute des besoins et poursuivent l’instruction des dossiers. Seul Département francilien à soutenir le fonctionnement des équipes artistiques implantées sur son territoire, le Val-de-Marne a ainsi adopté, jeudi 2 avril, des aides à l’activité artistique et au développement à 50 d’entre elles.

Le solde des subventions de fonctionnement attribuées par le Conseil départemental pour l’année 2020 à toutes les associations culturelles partenaires du Département, a été par ailleurs versé. La plupart avait cependant déjà reçu tout ou partie de cette subvention 2020 dans les premiers jours de l’année, le Val-de-Marne ayant également la particularité de voter, chaque année, au mois de décembre, un premier versement de subventions de fonctionnement en faveur des associations culturelles ayant une forte activité au premier semestre de l’année suivante, afin de leur éviter des difficultés de trésorerie en attendant l’adoption du budget de la collectivité, intervenu, cette année, le 10 février.

Un soutien aux structures et aux projets anticipé

Afin de ne pas fragiliser davantage le monde de la culture qu’il ne l’est, de permettre aux projets engagés, ou devant l’être, d’exister et de favoriser la reprise d’activité de toutes les structures concernées, dès que la situation sanitaire le permettra, le vote des subventions a été avancé.

Certaines, comme évoqué ci-dessus, ont déjà eu lieu le 2 avril dernier. D’autres seront examinées par les élus au plus tard le 4 mai, notamment celles portant sur une première session de l’Aide à la pratique artistique musicale impliquant des lieux de pratiques amateurs et des lieux de diffusion du spectacle vivant.

Voir toutes les aides du Département en faveur des acteurs culturels :

