Le Département agit: jeux, sport, culture, des rendez-vous à ne pas manquer

Dans les parcs départementaux, faites le plein de sport, de loisirs, d’animations au mois de mai et pendant la période estivale et olympique ! La fête du sport pour commencer : les jeux du Val-de-Marne, du 22 mai au 6 juin. Cette année, place à un grand défi collectif « En route vers Tokyo ». Et cet été, prenez place à bord de la caravane des Jeux dans les parcs départementaux et profitez du cinéma en plein air !

La fête du sport

Du 22 mai au 6 juin, les participants devront parcourir la distance qui les sépare de Tokyo… grâce à l’application « Jeux du Val-de-Marne » !

Ce grand défi collectif « En route vers Tokyo » est proposé à tous et à toutes et rassemble les amateurs et amatrices de course et de marche ainsi que les élèves des écoles élémentaires et des collèges.

Plus d’information sur le programme des Jeux du Val-de-Marne

Des jeux ludiques sont également programmés pour découvrir les sites départementaux retenus pour être centres de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Aussi, le Comité départemental olympique et sportif propose des épreuves physiques et des quizz tout au long de cette quinzaine.

Caravane des Jeux

Tous les mardis et jeudis du 15 juillet au 25 août de 15h à 20h le plein d’animations dans les parcs : sport, loisirs, culture, éducation populaire, stands du Département et cinéma en plein air en soirée.

La caravane fera étape dans les parcs suivants :