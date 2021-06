Le Département soutient le bus numérique de la Croix Rouge

Jeudi 6 mai, le véhicule d’assistance numérique (NumériBus) de la Croix-Rouge française à été présenté aux élus du Conseil départemental du Val-de-Marne. (Photo : Croix Rouge 94)

Les démarches en ligne ne vont pas toujours de soi…

Alors que les administrations et les entreprises sont entrées dans l’ère du numérique et que l’Etat prévoit un service public 100 % dématérialisé pour 2022, de nombreux citoyens et citoyennes sont toujours éloignés de ces démarches. La période du confinement a aggravé cette fracture numérique.

Cinq facteurs participent à cette exclusion : l'âge, les revenus et ressources, le niveau d'études, la taille de l'agglomération et l'isolement social. Ainsi, les personnes les plus en difficulté avec le numérique sont les personnes qui ont des difficultés en français, et notamment avec le langage administratif et celles qui n'ont pas d'ordinateur ou de connexion ou ne savent pas utiliser les supports numériques. L'absence de maîtrise du langage numérique entraîne le non-recours aux droits, et empêche d’accéder à des services, à l’information ou à la recherche d’emploi, par exemple.

S’il existe des structures d’accompagnement, les intervenants sociaux ne sont pas toujours équipés de manière adéquate et formés aux usages et à la médiation numériques. Même si les espaces publics numériques (EPN) accueillent de nombreux citoyens et citoyennes en difficulté numérique, la fracture reste grande. Ainsi parmi les réponses possibles à ces difficultés, la Croix Rouge a notamment opté pour des dispositifs itinérants, afin d’aller vers les personnes concernées et de s’adapter au mieux à leurs besoins d’accompagnement.

Le bus aide les personnes les plus éloignées de l’accès au numérique

Soutenu notamment par le Conseil départemental, le bus numérique sillonnera le Val-de-Marne à partir de septembre prochain.

Cet « espace mobile dédié à l’accès accompagné à Internet », un camping-car spécialement aménagé, permettra l’accès à un équipement informatique complet pour celles et ceux qui n’en disposent pas. Les bénévoles présents accompagneront les usagers dans la prise en main des outils et la navigation sur Internet.

En parallèle, l’association crée une « Ecole de l’inclusion numérique », dédiée à des actions de formation de lutte contre l’illectronisme : ateliers d’initiation et de perfectionnement à l’informatique (navigation sur le Web, outils bureautique, etc.).

Nous souhaitons longue et bonne route au bus numérique !