Le Département soutient le secteur associatif

Soutien à l’action internationale face à l’urgence sanitaire

Pour faire face à la crise sanitaire qui touche encore durement de nombreux pays dans le monde, des associations val-de-marnaises ont élaboré des projets de solidarité internationale en direction des populations les plus touchées. Le Département a ainsi engagé 28 000 € de subventions pour soutenir 11 projets d’aide internationale en Afrique (Sénégal, Mali, Cameroun, Ethiopie, Togo, Congo, Comores) et en Amérique (Haïti) lors de la Commission permanente du 22 juin 2020.

La Commission permanente a également voté une aide départementale d’urgence de 20 000 € en soutien à Zinder, collectivité du Niger jumelée avec le Département du Val-de-Marne, qui fait actuellement face à des problèmes alimentaires.

Le Département mobilisé pour l’emploi

Face à une crise économique sans précédent, le Département contribue à la relance économique et valorise les activités respectueuses de l’humain et de l’environnement.

En Commission permanente du 6 juillet 2020, le Conseil départemental a aussi décidé d’un soutien massif à l’Économie Sociale et Solidaire en Val-de-Marne, avec 88 000 euros d’aide aux projets autour du réemploi solidaire et de l’économie circulaire et 100 000 euros aux lauréats de l’appel à projets « développement social et solidaire du territoire ».

Défense du droit aux vacances et aux loisirs pour toutes et tous en Val-de-Marne

Depuis plus de trente ans, le Département du Val-de-Marne soutient les projets de vacances et de loisirs des jeunes. En cette année si particulière, 40% des Françaises et des Français ne partiront pas en vacances. Afin de favoriser la mise en place d’une offre d’activité plus importante encore, notamment dans les quartiers d’habitat social, le Département finance 77 projets associatifs pour plus de 200 000 euros. Au programme : des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs, des sorties à la mer, du renforcement scolaire, des ciné-débat en plein air, des parcours « permis de conduire en trottinette », des animations autour de jeux géants du monde ou des activités éducatives autour des ruches.