Le Passeport bénévole, un outil de reconnaissance de l’engagement bénévole : retour sur la Matinale

L’association France Bénévolat, reconnue d’utilité publique, fête cette année ses 20 ans d’existence. Son objectif ? Développer l’engagement bénévole pour une société plus solidaire et citoyenne.

France bénévolat, c’est un réseau au service des associations et des bénévoles avec 3 missions principales :

La mise en relation entre les associations et les bénévoles , via des permanences et une plateforme Internet,

, via des permanences et une plateforme Internet, L’accompagnement des associations dans la gestion des ressources humaines bénévoles pour intégrer et valoriser les bénévoles

pour intégrer et valoriser les bénévoles L’impulsion de synergies territoriales

France bénévolat souhaite contribuer à 6 thématiques sociétales majeures : la transition écologique, l’inclusion sociale de tous les jeunes, le vieillissement démographique, les migrations, l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap, l’inclusion sociale des personnes sous main de justice. Pour animer la vie associative locale, France bénévolat propose des jeux, disponibles à la demande auprès de France bénévolat 94 :

Le Jeu des Souvenirs Retrouvés®

Le Jeu de la Roue de la Citoyenneté®

Le Jeu de l’Engagement pour la Planète®

La cotisation à France Bénévolat coûte pour 1 an 45, 65, ou 85 € selon la taille de l’association.

Le Passeport bénévole est un outil qui prend la forme d’un livret personnel.

Il est remis par l'association au bénévole pour garder une trace de sa mission. Il permet d’identifier et d'attester les savoir-faire techniques et sociaux mis en œuvre.

Il est reconnu par l'AFPA (Association de Formation Professionnelle des Adultes) ainsi que par France Travail et le Ministère de l’Éducation Nationale comme un élément de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Il permet à l’association de motiver, de reconnaître le rôle du bénévole et ainsi, de mieux le fidéliser. C’est pour l’association l’occasion d'échanger avec lui sur sa mission, d’aider le bénévole à identifier ses compétences acquises et ses progrès réalisés, de mettre en valeur l'utilité de son engagement, et de le remercier pour son action.

Pour le bénévole, c’est l’occasion de mettre des mots sur ce que le bénévolat lui apporte, de mieux comprendre son utilité dans l’association. En identifiant les compétences acquises, il peut également les valoriser dans son parcours professionnel et cela peut être utile dans le cadre d’une recherche d’emploi. Le Passeport Bénévole n’est pas vraiment un passeport, ça n’est pas non plus un diplôme. En revanche, c’est un vrai support de dialogue qui atteste des compétences acquises. À noter : le Passeport Bénévole existe en FALC (Facile à lire et à comprendre) pour les personnes en situation de handicap ou maîtrisant mal le français.

Témoignage de Marie LECOINTRE – Présidente de l’association Dona Beatriz

Dona Beatriz est un réseau social d’entraide, à caractère philanthropique, dont la vocation première est la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Sa mission est d’apporter un soutien aux différentes catégories de populations illettrées et analphabètes. Dona Beatriz a pour ambition d’exercer ses fonctions, en France et à l’étranger, auprès de toutes les populations qui sont dans le besoin. Nous utilisons le Passeport bénévole dans notre association. Il permet de valoriser le travail et la montée en compétences des bénévoles et est contractualisé de manière bilatérale. C’est un véritable outil de suivi et d’accompagnement.

On prend le temps de se poser et d’échanger et ça permet d’identifier les compétences issues de l’expérience. Je mets systématiquement en avant la Passeport bénévole dans les fiches mission lorsque je cherche des bénévoles. C’est vraiment un outil de fidélisation qui, par des points réguliers, permet de garder le contact avec le bénévole. Alors, c’est vrai, il faut consacrer du temps au suivi et à l’accompagnement pour qu’il y ait un réel impact. Mais le jeu en vaut la chandelle !

Questions - réponses

Les fiches sont-elles remplies par l’association ? Les fiches sont remplies lors d’un entretien d’un commun accord.

Le passeport bénévole est-il adapté aux adolescents, aux jeunes ? Oui, bien-sûr, le Passeport Bénévole est adapté à tous les publics.

Vous avez parlé de votre lien avec France Travail et l’AFPA, est ce que vous envisagez de créer un espace en ligne pour les bénévoles ? Cela permettrait une plus grande diffusion et appropriation. Effectivement, cela pourrait être intéressant, mais cela implique des déploiements importants et beaucoup de moyens.

Le bénévole doit-il intervenir régulièrement ou ponctuellement ? Il est préférable qu’il intervienne régulièrement bien sûr. Cela permet de bien identifier les compétences acquises. Toutes les missions, dans toutes les associations sont recensées.

Peut-on commander des exemplaires sans adhérer ? Oui, bien-sûr, même si on préfère nouer une vraie collaboration. Pour commander en petite quantité, vous pouvez vous adresser à France bénévolat Val-de-Marne directement. Si vous souhaitez commander en nombre, il vous faudra vous adresser à France bénévolat national.

Dans la fiche, faut-il indiquer le nombre d’heures consacrées au bénévolat ? Oui.