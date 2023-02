Le petit manuel de l'engagement

En s'appuyant sur des témoignages, et des paroles d'acteurs, ce manuel apporte des clés concrètes en référençant les étapes de questionnements.

Ce petit manuel est conçu en 3 parties, destinées chacune à un public concerné par l'engagement : l'individu, l'association, et les acteurs de l'accompagnement de la vie associative.

Quels sont les freins à l’engagement ? Pourquoi s’engage-t-on ? Comment favoriser l’engagement des bénévoles ? Autant de questions et plus encore auxquelles ce manuel apporte des réponses illustrées par des actions et pratiques concrètes.

En annexe de ce petit manuel, une invitation au questionnement, à la réflexion, avec 2 tests à votre disposition :

- Un test à destination des citoyens et citoyennes, bénévoles ou pas

- Un test à destination des associations

N’hésitez pas à télécharger le manuel, c’est par ici