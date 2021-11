Le service départemental Proj’aide présent aux Rencontres pour l'autonomie

Le Département et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) organisent le 19 novembre prochain les premières Rencontres pour l’autonomie.

Ces rencontres sont destinées aux seniors, aux personnes - enfants et adultes - en situation de handicap et à leurs aidants qui pourront se renseigner et prendre conseil auprès de plus de 100 exposants, associations et partenaires répartis en quatre grands thèmes :

vos droits et démarches administratives,

les lieux de vie,

la prévention santé et l’épanouissement personnel,

les réseaux et l’entraide.

Proj’aide favorise le bénévolat pour tous

Parce qu’il est indispensable de permettre aux personnes en situation de handicap de participer à la vie de la cité, parce que le bénévolat est une source d’épanouissement permettant de s’ouvrir à d’autres horizons, de diversifier les rencontres et de développer ses compétences, le service Proj’aide sera présent lors de ces Rencontres pour l’autonomie :

dans l’ espace exposant , pour valoriser l’engagement associatif

, pour valoriser l’engagement associatif via un atelier permettant de sensibiliser les personnes en situation de handicap au bénévolat.

Au programme de ces rencontres

Les rendez-vous du 15 novembre

A compter du 21 octobre, il sera possible de consulter l'annuaire des exposants sur une plateforme dédiée et de programmer jusqu’à 3 rendez-vous en ligne, d’une durée de 20 minutes, avec un ou plusieurs professionnels parmi les 100 partenaires de l’événement.

La journée conviviale du 19 novembre

Rendez-vous de 9h30 à 17h à la Maison du Handball à Créteil pour participer à une journée animée par plus de 100 professionnels et partenaires et rythmée par :

23 ateliers d’information accessibles sur place ou en ligne depuis le lieu que vous souhaitez,

des démonstrations de parasports (cécifoot, volley-assis, golf adapté...),

des jeux vidéo accessibles,

du théâtre-forum,

une exposition dansée et participative,

des activités bien-être...

Programme complet ici.

Adresse pour la journée du 19 novembre : Maison du Handball - 1 rue Daniel Costantini - 94000 Créteil

Et en ligne sur la plateforme dédiée rpa.valdemarne.fr

Conditions sanitaires

La participation à cet événement est susceptible d’être soumise à la présentation d’un passe sanitaire valide et d’une pièce d’identité. Le port du masque restera obligatoire tout au long de la journée. Le respect des gestes barrière et la distanciation physique restent de rigueur. Nous vous remercions de votre compréhension.