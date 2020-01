Le Trophée associatif « Initi’aCtives » de l’Union départementale des associations familiales du Val-de-Marne

Sa mission principale est de représenter et défendre les intérêts matériels et moraux des familles du département. Elle compte 50 associations adhérentes et regroupe plus de 8.000 familles, 265 bénévoles, et 110 professionnels qualifiés. Située à Boissy-Saint-Léger son action s’étend à toutes les communes du Val-de-Marne.

Avec le Trophée « Initi’aCtives », l’Udaf du Val-de-Marne récompense et valorise les associations qui mènent au quotidien des actions remarquables en faveur des familles : appui ou accompagnement à tous les âges de la vie – petite enfance, adolescence, adultes, parents, personnes âgées, etc. A la clé, une subvention pouvant aller jusqu’à 3.000 € (1er prix : 3 000 €, 2ème prix : 2 000€ et 3ème prix : 1 000 €) et une campagne de communication auprès des partenaires de l'Udaf du Val-de-Marne.

Critères de sélection des projets :

La réponse à un besoin identifié

La capacité à reproduire cette action dans une autre structure

Le nombre de personnes concernées par l’action

Date limite du dépôt des dossiers : avant le 31 mars 2020.

Remise du trophée : juin 2020