Les acteurs et actrices du monde associatif soutenues par le Département

La commission permanente du 1er mars 2021 a consacré le soutien du Département au monde culturel val-de-marnais et renouvelé son soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes.



Subvention annuelle au Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre dramatique national

En ces temps de pandémie, le Département tient le cap de l’ambition culturelle et demeure aux côtés des acteurs et actrices du monde de la culture et du spectacle vivant durement touchés par la crise.

La Commission permanente a validé des subventions d’un montant global de 70 000 € à cinq associations musicales, ainsi que la subvention annuelle de 562 785 € au Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre dramatique national. Enfin, une aide départementale sera apportée à 45 équipes artistiques indépendantes, soit plus de 1,2 millions d’€ en direction de compagnies de théâtre, de musique et de danse du Val-de-Marne.

Le Département a réaffirmé son engagement pour en finir avec les violences faites aux femmes. La Commission permanente a reconduit la subvention annuelle de 12 000 € accordée à « Tremplin 94 – SOS Femmes », association opérant le dispositif « Téléphone Grave Danger ». Le Département maintient donc ses engagements sur ce dispositif, passé de 5 à 20 téléphones depuis 2017 pour répondre aux enjeux de prévention et de mise en sécurité des Val-de-Marnaises victimes de violences.





Dispositif Téléphone Grave Danger pour en finir avec les violences faites aux femmes

Enfin, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Département a donné la parole à des femmes engagées, notamment dans des associations val-de-marnaises, dans une web conférence diffusée 8 mars. Pour voir ou revoir la web conférence. Découvrez egalement la carte interactive des actions et engagements entrepris pour mener vers l'égalité entre les femmes et les hommes dans le Val-de-Marne.