Les aides au spectacle vivant : du nouveau !

Ces aides au spectacle vivant concernent les artistes, les collectifs d'artistes et les compagnies de danse, de théâtre, des arts de la rue, des arts du cirque, et les ensembles musicaux professionnels et de production déléguée.

Non cumulatives sur une même période, elles sont de deux types :

Aide au projet. Ponctuelle, elle est destinée tant à favoriser le repérage de nouveaux talents qu’à appuyer des équipes confirmées. Peuvent être soutenues des créations de spectacles, mais aussi des reprises ou recréations.

Conventionnement. Le conventionnement, réservé aux artistes ou équipes artistiques confirmés, et au rayonnement national, est modulable sur une durée de deux, trois ou quatre ans.

Les critères d’attribution évoluent pour sortir de la logique de « produire toujours plus » et ainsi favoriser la diversité des esthétiques, ainsi que le renouvellement des équipes artistiques.

Il sera tenu compte notamment de/du: