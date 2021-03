Avec le protocole national du 29 octobre 2020, elles pouvaient mettre en place un dépistage pour assurer la santé et la sécurité face à l’épidémie des salariées et salariés volontaires. Le cadre et les conditions de mise en œuvre des campagnes de tests ont été complétés par une circulaire concernant l’accès au dépistage au sein des associations et entreprises.