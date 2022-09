Les associations et l’URSSAF : sécuriser ses pratiques

Les ressources humaines d’une association sont multiples : salariés, bénévoles, travailleurs indépendants. Quelles sont les rémunérations soumises à cotisation ? Qu’en est-il des remboursements de frais ? Existe-t-il des exonérations ?

Et puis, lorsqu’il s’agit de se lancer en tant qu’employeur on peut vite se perdre au milieu de la multitude des obligations et démarches à effectuer : recrutement du salarié, démarches, calcul des cotisations sociales…

Qui peut m’accompagner ?

Afin de répondre à toutes vos questions, nous vous proposons de venir rencontrer Nabila ISSAOUI et Corinne FORTEL, Inspectrices du recouvrement - URSSAF Ile-de-France (Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales) le :

Vendredi 30 septembre 2022

De 9h30 à 11h00

En visio