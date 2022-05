Les ateliers numériques de Proj’aide du mois de juin !

Retour sur la Matinale Proj'aide « Le numérique pour mon association, comment faire le premier pas ? » du 30 avril dernier.

Des premiers pas…. Pour communiquer, gérer ses projets ou ses finances. L’étude de Solidatech et Recherches & solidarités conduite en 2019 le dit : 84% des associations sont en difficulté face au numérique et trois responsables associatifs sur quatre reconnaissent les vertus du numérique pour leur association. Quels sont les meilleurs outils et quel accompagnement pour mettre en place une véritable stratégie numérique ?