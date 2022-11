Les bases de la comptabilité associative et les logiciels libres

Il est donc très vivement conseillé pour toute association de fonctionner avec une solution de comptabilité plus ou moins évoluée, libre ou non.

Evaluer les besoins de la structure

Avant de partir en quête d’un logiciel, il est important d’évaluer le profil de l’association à travers ses besoins. L’association peut particulièrement nécessiter d’une solution de comptabilité en fonction : de ses différentes opérations, du nombre de bénévoles et donc d’adhérents (cotisation à payer), de ses partenaires financiers publics ou privés et de son potentiel de développement.

Par ailleurs, elle peut avoir besoin de fonctionnalités facilitant ses opérations comme l’intégration d’un module de dons en ligne ou encore l’accès par plusieurs utilisateurs au logiciel.

Choisir les logiciels libres

Les logiciels libres, c’est avant tout une philosophie et des valeurs : partage de connaissances, solidarité et coopération. Une convergence de valeurs avec celles que portent de nombreuses associations qui peut inciter celles-ci à migrer vers ces outils.

En opposition aux logiciels dits propriétaires, qui ne font pas l'objet d'une protection juridique, les logiciels libres peuvent être utilisés, modifiés, partagés, ou reproduits librement par des utilisateurs. Ils permettent de maîtriser ses données sur Internet, d’asseoir une informatique plus respectueuse de l'utilisateur et une gouvernance plus saine dans nos structures. Attention, ils ne sont pas forcément gratuits.

Identifier les logiciels adaptés

Pour les associations qui commencent leur activité et ont besoin d’une comptabilité à l’aide d’un simple tableur, il existe la suite bureautique libre Libre Office qui est une alternative à Open Office.

Pour les autres associations qui ont besoin d’un outil dédié à la comptabilité et plus élaboré qu’un simple tableur, il existe des logiciels libres à utilisation personnelle qui s’adaptent aux opérations d’une association comme Grisbi ou GnuCash.

Pour aller plus loin, des outils beaucoup plus complets comme Dolisim, Dolibarr ou Odoo pourront satisfaire les associations en recherche de fonctionnalités multiples : tableaux de bord, création de factures, lien de paiement, etc. Comme tout changement d’outil, il est important de comparer les différentes fonctionnalités selon les besoins de l’association puis de tester avant d’adopter la solution la plus idéale pour les bénévoles qui vont se charger de la comptabilité. Il est conseillé de ne pas oublier la facilité de prise en main de l’outil ainsi que l’éventuelle passation entre les bénévoles.