Les bonnes résolutions numériques 

Adhésions

Si ce n’est pas déjà fait, il est grand temps de lancer vos appels à adhésions, sur votre site Internet et sur vos réseaux sociaux.

Au-delà des alternatives numériques aux adhésions au format papier ou en tableau Excel, il est question de se mettre en ordre de bataille pour lancer sa campagne d’adhésions à l’aide du numérique : article dans la newsletter, en une de votre site Internet et en publication de vos réseaux sociaux.

Surtout, n’oubliez pas d’indiquer les raisons pour lesquelles il est important de soutenir l’association, à quoi les personnes adhèrent, leur droit de participer à l’assemblée générale de l’association et de voter (selon vos statuts).

Réseaux sociaux et site Internet

Mettre à jour vos informations et vos publications sur vos différents réseaux sociaux et votre site Internet est primordial pour donner l’image d’une association active.

Bénévoles en charge de la communication de l’association, préparez des publications sur un mois ou plusieurs mois afin d’avoir de l’avance sur l’année : vous pouvez valoriser des événements à venir ou des activités passées afin de susciter des réactions auprès de vos abonnés, ou vous pouvez imaginer des publications en fonction de l’actualité et des journées mondiales dédiées au domaine dans lequel votre association œuvre.

Concernant le site Internet, les associations qui ont un onglet « actualités » et dont les publications affichent la date de mise en ligne, il est vivement conseillé d’avoir au moins une publication datée du mois dernier. Aussi, vous pouvez organiser une refonte de votre site à l’aide des commentaires de votre entourage : les personnes ne connaissant pas votre association et votre site seront les plus à même de vous indiquer ce qui ne convient pas ou ce qui peut paraître démodé.

L’association et le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD)

Vous avez des données à caractère personnel qui sont traitées pour contacter les bénévoles ou pour gérer le suivi des adhésions mais vous n’avez pas communiqué auprès des personnes concernées des raisons de cette collecte d’informations ? Vous ne savez pas si l’association est en conformité avec le RGPD ?

Voici les 4 étapes à suivre pour être aux normes :

1. Faire le point sur les fichiers qui comportent des données personnelles

Il s’agit de faire l’état des lieux de vos documents papier et dématérialisés pour savoir lesquels mentionnent des données à caractère personnel ou renvoyant à des données à caractère personnel (téléphone, courriel, adresse, nom et prénom…)

2. Réaliser un tri de ces fichiers

Certains des fichiers n’ont plus d’utilité à être conservés alors que d’autres peuvent l’être : les personnes ne faisant plus partie de l’association ou n’étant plus actives depuis quelques années n’ont plus à figurer dans vos fichiers.

3. Faire respecter les droits des personnes

L’association va informer les personnes de ce qu’elle fait de leurs données, la durée de conservation, la ou les personnes ayant accès à ces données ou encore, comment ces personnes peuvent avoir accès à leurs données ou demander de les effacer.

4. Sécuriser toutes les données de l’association

Avec de bonnes pratiques comme le changement de mot de passe régulier ou la limitation de l’accès aux données, vous pouvez accroître facilement la sécurité des données.

Le site de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés vous propose des astuces, des exemples de mentions d’information pour faire respecter les droits des personnes et surtout, un plan d’action pour se mettre rapidement en conformité.

Le service Proj’aide peut vous accompagner dans vos interrogations autour de vos pratiques numériques et propose des formations dédiées : « les outils numériques : faire des choix éthiques et pratiques » en mars 2022 et « le RGPD, comment mettre son association aux normes ? » en mai 2022, suivez notre actualité pour resté informé !