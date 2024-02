Les conseils de Proj’aide : comment préparer l’association à une succession du président en douceur ?

1/ Ne pas croire en l’arrivée d’un président providentiel

Le "recrutement" d’une personne extérieure à l’association est souvent une illusion. Favoriser la "promotion" interne semble être une manière plus efficace de susciter des vocations.

2/ Réfléchir à l’attractivité de l’association

Ce peut être l’occasion de travailler collectivement à la refonte du projet associatif de l’association qui doit être clair et attrayant, mais aussi sur les moyens de communication qui participent à l’image de l’association.

3/ Mettre en place une "politique de recrutement" active et ciblée

Créer une communication spécifique sur les besoins en recrutement de l’association, mais aussi cibler des groupes de potentiels bénévoles "captifs" (anciens élèves, parents des enfants exerçant une activité…) sont des moyens d’attirer de nouveaux bénévoles. Porter une attention particulière aux "nouveaux venus" aussi.

4/ Élargir le profil du futur président

Souvent, inconsciemment, le président sur le départ et, plus largement, l’association, espèrent trouver un "clone" du président sortant. Généralement, le profil recherché est le suivant : un homme doté de toutes les compétences techniques, expérimenté, enthousiaste, charismatique, bon manager, disponible… Or, s’ouvrir à d’autres profils peut être source de belles surprises.

5/ Former les bénévoles à la prise de responsabilités

Souvent, les associations négligent l’aspect de formation de leurs membres. Or, ce peut être une des clés du renouvellement. En effet, se former contribue à l’acquisition des compétences pour devenir un "bon président" mais participe aussi de la confiance en soi pour présenter sa candidature au poste.

6/ Mettre en place un système de délégation des responsabilités avec un fonctionnement collectif

Déléguer, c’est déjà l’occasion de clarifier les missions de chacun puisque cela interroge sur le rôle des membres dirigeants de l’association. C’est aussi permettre au président de se décharger partiellement de certaines tâches. Cela permet aussi de responsabiliser d’autres bénévoles et donc de préparer la succession.

7/ Proposer un démarrage en douceur

Afin que la passation des dossiers soit plus douce et que la rencontre avec les partenaires de l’association soit facilitée, si la situation le permet, l’ancien président peut proposer d’accompagner son successeur dans ses nouvelles responsabilités pendant quelques mois.