Les conseils de Proj’aide : remobiliser les bénévoles pour la reprise et poursuite des activités associatives

Après une longue période de fermeture ou de pause dans l’activité, l’heure est à la réouverture ! Comment se mobiliser et mobiliser de nouveau les bénévoles ? Comment se remettre dans le bain des projets et initiatives estivales ? Le service Proj’aide vous propose quelques conseils pour reprendre en main votre activité associative.

Se rassembler

Avant de rassembler l’association au complet, il s’agit d’abord de réunir le noyau dur de l’association pour motiver et mobiliser l’ensemble des membres.

Les membres du bureau et les membres qui ont été actifs tout au long de ces derniers mois pourront faire état de la situation globale de l’association et évoquer les éventuelles difficultés rencontrées (activités, personnes isolées…) afin de trouver ensemble des solutions pour un retour en présentiel.

A l’occasion de ces temps d’échanges, vous pourrez faire le point sur les activités et/ou de vos locaux recevant du public. Si vous avez des interrogations, Proj’aide vous invite à vous rendre sur la foire aux questions dédiée, via ce lien ou à nous contacter (au 01 49 56 85 37 ou par courriel).

Se motiver et se projeter

Quoi de mieux qu’une rencontre festive pour se motiver de nouveau ? Après un état des lieux de l’association, prenez le temps d’organiser des retrouvailles cette fois-ci avec tous les membres de l’association pour redonner un sens au collectif, (re)prendre connaissance avec les bénévoles, en accueillir de nouveaux et nouvelles, et remobiliser les troupes.

En plus de passer un bon moment ensemble, il vous est possible d’avoir un espace de réflexion permettant de recueillir les besoins des bénévoles, leurs envies et par conséquent, de préparer la prochaine étape.

A ce moment dans la vie de l’association et au début de l’été, il est important de pouvoir fixer des objectifs collectivement pour se mettre en ordre de bataille pour la rentrée et se projeter. N’hésitez pas à constituer des sous-groupes pour réfléchir à des actions en particulier et permettre à chaque bénévole de prendre la parole et faire preuve d’initiative.