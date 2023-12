Les formations Proj'aide de décembre

Les bases de la comptabilité associative

Vendredi 8 décembre de 14 à 17h, en visioconférence

La comptabilité associative ne s’improvise pas ! Vous êtes novice et vous souhaitez vous familiariser tout en douceur avec la comptabilité ? Comment appréhender la logique et le vocabulaire comptables ? Quel type de comptabilité adopter ?

La comptabilité associative en partie simple

Mardi 12 décembre de 9h30 à 17h, Immeuble Pyramide à Créteil

Une colonne "dépenses", une colonne "recettes" oui, mais après ? Quels outils pour informatiser sa comptabilité et enregistrer les mouvements comptables ? Comment gérer au mieux sa trésorerie et mettre en place des comptes de résultats et bilans simplifiés ?

Organiser une recherche de financements publics et privés

Jeudi 14 décembre 2023 de 9h30 à 17h, Immeuble Pyramide à Créteil

Les ressources de l’association ne permettent pas toujours de développer pleinement ses activités. Quels financements peut-on solliciter ? Comment chercher les organismes financeurs correspondant au projet, à l’activité ? Quelles sont leurs attentes ?

Remplir un dossier de subvention : méthode simplifiée

Mardi 19 décembre 2023 de 9h30 à 17h, Immeuble Pyramide à Créteil

Qui dit projet dit quelquefois demande de subvention... Et c'est là que cela devient parfois difficile. Car votre projet, vous le connaissez, vous le portez, mais comment le présenter pour qu'il réponde aux attentes des organismes financiers ?

Créer une association

Mercredi 20 décembre 2023 de 14h à 17h, en visioconférence

Je souhaite mener à bien un projet sous la forme associative. Est-ce le bon statut ? Qu’est-ce qu’une association loi 1901 ? Quel est son fonctionnement ? Quelles sont les démarches à effectuer ?