Les formations Proj'aide de janvier

En janvier, 6 formations s'offrent à vous

Créer une association

Je souhaite mener à bien un projet sous la forme associative. Est-ce le bon statut ? Qu’est-ce qu’une association loi 1901 ? Quel est son fonctionnement ? Quelles sont les démarches à effectuer ?

Vendredi 12 janvier de 14h à 17h, Immeuble Pyramide

Les bases de la comptabilité associative

La comptabilité associative ne s’improvise pas ! Vous êtes novice et vous souhaitez vous familiariser tout en douceur avec la comptabilité ? Comment appréhender la logique et le vocabulaire comptables ? Quel type de comptabilité adopter ?

Mardi 16 janvier 2024 de 18h à 21h, Immeuble Echat.

Construire un projet avec méthodologie

Avoir une idée c’est bien, mais comment passer de l’idée au projet ? Quelles sont les étapes à ne pas oublier ? Comment constituer un dossier pour présenter un projet ? Comment développer un argumentaire efficace ?

Jeudi 18 janvier de 9h30 à 17h, Immeuble Pyramide

Etablir un budget prévisionnel

Élaborer le budget prévisionnel de l’association ou d’un projet est une étape incontournable. Par où commencer ? Comment le présenter ? Comment estimer les dépenses, les recettes à venir et ne rien oublier ?

Mercredi 24 janvier de 18h à 21h, en visioconférence

Les agréments d'Etat : pourquoi, pour qui, comment ?

L’agrément, reconnaissance accordée par l’Etat, peut être délivré aux associations en faisant la demande. Il existe différents agréments délivrés par les ministères. Quels sont leur utilité ? Un agrément serait-il pertinent pour votre association ?

Vendredi 26 janvier de 14h à 17h, en visioconférence

La comptabilité associative en partie simple

Une colonne « dépenses », une colonne « recettes » oui, mais après ? Quels outils pour informatiser sa comptabilité et enregistrer les mouvements comptables ? Comment gérer au mieux sa trésorerie et mettre en place des comptes de résultats et bilans simplifiés ?

Mardi 30 janvier de 9h30 à 17h, Immeuble Echat

