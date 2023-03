Les formations Proj’aide du mois d’avril

• Samedi 1er avril 2023 de 9h30 à 12h30



Elaborer le budget prévisionnel de l’association ou d’un projet est une étape incontournable. Par où commencer ? Comment le présenter ? Comment estimer les dépenses, les recettes à venir et ne rien oublier ?

• Mardi 4 avril 2023 de 9h30 à 17h



Susciter de nouvelles adhésions, annoncer une activité ou un projet, promouvoir son association, motiver ses bénévoles… Comment choisir les outils adaptés à chaque situation et aux moyens de l’association ?

• Mercredi 5 avril 2023 de 9h30 à 17h



Etre présente sur le net est essentiel pour votre association. Vous souhaitez vous lancer, mais comment organiser vos contenus ? Comment, techniquement, créer votre site ? Quel logiciel choisir ?

• Mercredi 12 avril 2023 de 9h30 à 17h



Être présent sur les réseaux sociaux, vous y pensez pour votre association. Comment développer sa notoriété et valoriser son activité via les réseaux sociaux ? Comment gérer concrètement et faire vivre un profil Facebook ou Twitter ? Comment gérer sa réputation numérique ?

• Samedi 15 avril 2023 de 9h30 à 12h30



Vous organisez votre assemblée générale : Comment mobiliser vos adhérents et rendre ce moment efficace et convivial ? Quelles techniques d'animation utiliser ? Quelles sont vos obligations ?

Animer une équipe de bénévoles (Formation en langues des signes française)

• Jeudi 20 avril 2023 de 9h30 à 17h



Motivés mais libres de leur engagement, il n’est pas toujours facile d’animer et d’encadrer une équipe de bénévoles. Comment être à l’écoute de chaque personne et insuffler une dynamique de groupe au bénéfice de votre projet associatif ?

Inscriptions par téléphone au 01 49 56 85 37 ou par mail projaide@valdemarne.fr