Les formations Proj’aide du mois de mai

En mai, Proj’aide vous propose 4 formations :

Mercredi 10 mai 2023 18h-21h

Créer une association

En VISIO

Je souhaite mener à bien un projet sous la forme associative. Est-ce le bon statut ? Qu’est-ce qu’une association loi 1901 ? Quel est son fonctionnement ? Quelles sont les démarches à effectuer ?

Mardi 16 mai 2023 9h30-17h

Construire un projet avec méthodologie

Avoir une idée c’est bien, mais comment passer de l’idée au projet ? Quelles sont les étapes à ne pas oublier ? Comment constituer un dossier pour présenter un projet ? Comment développer un argumentaire efficace ?

Mercredi 24 mai 2023 9h30-17h

Organiser une recherche de financements publics et privés

Les ressources de l’association ne permettent pas toujours de développer pleinement ses activités. Quels financements peut-on solliciter ? Comment chercher les organismes financeurs correspondant au projet, à l’activité ? Quelles sont leurs attentes ?

Jeudi 25 mai 2023 9h30-17h

La comptabilité associative en partie simple

Une colonne "dépenses", une colonne "recettes" oui mais après ? Quels outils pour informatiser sa comptabilité et enregistrer les mouvements comptables ? Comment gérer au mieux sa trésorerie et mettre en place des comptes de résultats et bilans simplifiés ?



