Les formations Proj’aide reprennent ! Rendez-vous en visio-conférence

A situation exceptionnelle, service exceptionnel. Proj’aide, le service public départemental de soutien aux associations, adapte ses formations et vous propose des ateliers à partir du 5 mai et des sessions de formation à distance à partir du 26 mai.

Retrouvez les formateurs et l’équipe de Proj’aide pour découvrir ou redécouvrir un sujet, partager vos questions et repartir avec des outils et de l’énergie !

Quand auront lieu les ateliers et formations, et sous quel format ?

Les ateliers et les formations en visio se dérouleront du 5 mai au 9 juillet, les mardis, les mercredis et les jeudis matin. Elles accueilleront 8 participants maximum (une seule connexion par association), afin de laisser la place aux échanges. Si la demande était très importante, nous pourrions proposer de nouvelles dates les lundis et les vendredis.

Proj’aide ouvrira de nouveau ses portes à Créteil dès que les conditions sanitaires le permettront.

L’inscription en 4 étapes

Attention, pour participer à ces formations vous devez disposer d'un ordinateur, d’une tablette ou d'un smartphone et d'une connexion Internet.

Etape 1 : Remplissez le formulaire de demande d’inscription ici. Vous pouvez aussi nous contacter au 01.49.56.85.37 ou envoyer un courriel, en indiquant votre nom, vos coordonnées (téléphone notamment), ainsi que la formation souhaitée.

Étape 2 : Une fois votre demande d’inscription confirmée, un tutoriel pour vous connecter vous sera envoyé et une conseillère technique sera à votre écoute si vous nécessitez un accompagnement pour utiliser l’outil de visio-conférence.

Étape 3 : 1 à 2 jours avant la date de formation, vous recevrez un courriel du formateur avec des documents utiles pour suivre la formation.

Etape 4 : la veille de la session, vous recevrez un courriel vous indiquant le lien pour accéder à la formation.

Quelles sont les sujets d'ateliers et de formation proposés ?

Vous retrouverez les sujets habituels du programme de formation, mais les formateurs porteront une attention particulière à la période actuelle, les interrogations qu’elle suscite et les adaptations qu’elle génère. Les ateliers quant à eux, sont particulièrement adaptés à la période actuelle: les ressources humaines et la communication en période exceptionnelle.

Ateliers

Comment communiquer en période exceptionnelle ?

Comment gérer ses émotions et son stress en période exceptionnelle ?

Vie pratique

Créer une association

Gouvernance et gestion administrative : comment s'adapter au contexte ?

Réussir une assemblée générale

Le projet associatif, un outil pour dynamiser son association

Construire un projet avec méthodologie

En communication

Comment communiquer en période exceptionnelle ?

Animer une réunion

Créer un site web

Communiquer sur les réseaux sociaux : une opportunité pour votre association ?

Les outils numériques : faire des choix éthiques et pratiques

En ressources humaines

Rémunérer ses intervenants dans le contexte de la crise sanitaire Covid 19 actuel

Animer l’équipe des bénévoles dans le contexte de la crise sanitaire Covid 19

Rechercher (et trouver!) des bénévoles

En gestion financière

Etablir un budget prévisionnel

Les bases de la comptabilité (jour 1)

La comptabilité en pratique : utiliser le logiciel Olga (jour 2)

La fiscalité des associations

Organiser une recherche de financements publics et privés

Rechercher des financements pour un projet de solidarité internationale

Vu sur le Net

Helloasso et ses partenaires vous proposent une série de webinaires autour du numérique et de la coopération à distance.