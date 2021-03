Les outils de l’animation participative

Vous en avez assez des réunions ronronnantes où (presque) personne ne prend la parole ? Vous avez envie d’organiser des débats stimulant l’énergie et la créativité des participantes et des participants ? Le service Proj’aide vous donne quelques outils pour mettre en œuvre la participation au sein de votre association, issus de l’atelier du 5 février dernier, animé par l’association Astérya.

1 – Avant de commencer l’atelier…le cadre de l’animation

Il convient d’anticiper pour construire une animation efficace. Ainsi, il sera utile de prendre en compte des éléments très concrets comme le nombre de participantes et participants, la configuration de l’espace et du mobilier, le fait d’organiser l’échange en présentiel ou en distanciel, le matériel d’animation à disposition ou nécessaire, les éventuelles particularités des participantes et participants… autant d’éléments qui auront un impact certain sur la forme d’animation que vous pourrez mettre en place et la régulation nécessaire.

Concernant l’animation elle-même, ne sous-évaluez pas l’importance du rythme qu’il faut apporter à la séance, en veillant bien à alterner des temps individuels et collectifs et à ne pas proposer des séquences trop longues.

Enfin, avant de commencer à proprement parler la réunion, il conviendra de poser le cadre par un énoncé des objectifs attendus à l’issue des échanges. De même, le cadre relationnel devra être posé. En effet, les « règles du jeu » sont indispensables pour permettre aux échanges de se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

Exemples de règles du jeu :

Chercher à se faire comprendre et non à convaincre

Chacun a le droit de penser ce qu’il pense et de l’exprimer (sans insulter, diffamer ou atteindre la dignité de l’autre)

Respecter la prise de parole de chacun et favoriser l’écoute active

Personne n’a raison, chacun a son point de vue • Ne pas juger et respecter le point de vue de l’autre

2 – Quelques outils d’animation participative

Les brise-glaces ont pour objectif principal de créer un climat de confiance et de favoriser la mise en relation du groupe en début de séance.

Des exemples :

Pelote de laine : l’objectif est de se présenter et de présenter les liens éventuels nous reliant aux autres participants en lançant une pelote de laine tout en conservant un morceau de fil. Les présentations se terminent quand tous les participantes et participants ont reçu la pelote de laine, formant ainsi une toile.

: l’objectif est de se présenter et de présenter les liens éventuels nous reliant aux autres participants en lançant une pelote de laine tout en conservant un morceau de fil. Les présentations se terminent quand tous les participantes et participants ont reçu la pelote de laine, formant ainsi une toile. Menteurs/menteuses : les participantes et participants à la réunion énoncent chacun et chacune une vérité et un mensonge les concernant. Une autre personne du groupe devra tenter de démêler le vrai du faux.

Les outils pour faciliter les échanges

Il s’agit ici de collecter les avis et de les rendre visuels. Il existe de nombreuses méthodes à choisir en fonction des sujets à aborder, des objectifs de la réunion ou du nombre de personnes:

Le débat mouvant : Le débat mouvant est une forme de débat dynamique qui favorise la participation, et permet une prise de parole publique plus facile dans un groupe. Il implique de se positionner dans l’espace, de part et d’autre ou sur une ligne médiane, en fonction de son opinion sur un sujet donné.

: Le débat mouvant est une forme de débat dynamique qui favorise la participation, et permet une prise de parole publique plus facile dans un groupe. Il implique de se positionner dans l’espace, de part et d’autre ou sur une ligne médiane, en fonction de son opinion sur un sujet donné. Le baromètre : Cet outil permet à un groupe, réparti en sous-groupes, de s’exprimer au moyen de débats thématiques. Chaque sous-groupe attribue une note comprise entre 1 [très mauvais] à 5 [très bon] à chaque thème. Le consensus sur la note à attribuer ne peut se faire qu’à la suite des débats au sein de chacun des groupes. La restitution se fait sous la forme d’un graphe « Toile d’araignée ».

Les outils pour faire émerger des solutions grâce à une confrontation des idées

Le brainstorming ou remue-méninges : Ici, l’idée est de générer le plus d’idées possibles en réponse à une question et en dehors de toute influence ou idée préconçue. C’est une méthode créative qui permet de faire émerger différentes réponses à un problème donné.

: Ici, l’idée est de générer le plus d’idées possibles en réponse à une question et en dehors de toute influence ou idée préconçue. C’est une méthode créative qui permet de faire émerger différentes réponses à un problème donné. Le chapeau de Bono : Chaque membre du groupe coiffe un chapeau imaginaire, et réfléchit à une problématique donnée, en endossant la façon de penser qui correspond au chapeau que l’on porte (chapeau rouge : l’intuition, chapeau noir, le pessimisme…). Il s’agit alors de réfléchir autrement !

3 - Rôle et posture de l’animateur ou animatrice

Dans le cadre d’une animation participative, cette personne est particulièrement garante du bon fonctionnement de la séance. Il ou elle devra faire preuve de qualités d’écoute, de respect, de pédagogie, d’ouverture, de curiosité, de neutralité. Son rôle : reformuler, recadrer, encourager à la prise de parole et synthétiser. Il ou elle analyse les dynamiques de groupe (prise en main de certains ou certaines, respect des règles énoncées, répartition de la parole, etc.) pour permettre à chacun et chacune de s’exprimer.

Pour en savoir plus sur Astérya