Les outils numériques pour gérer son association : les essentiels pour communiquer et collaborer 

La gestion de votre association peut être facilitée par le numérique, à condition d’avoir des usages et des pratiques adaptés à vos moyens : par où commencer ? de quels outils a-t-on besoin ? Proj’aide vous aide à y voir plus clair.

Communiquer avec les membres

Vous n’êtes pas sans savoir qu’il existe de nombreux outils pour communiquer avec les membres :

- pour échanger : les SMS, les courriels, réseaux sociaux et applications de discussion

- pour se réunir à distance : les outils de visioconférence

- pour diffuser une information : le site internet, les réseaux sociaux et les éventuelles newsletters (lettre d’information)

Les dirigeants et membres actifs peuvent se noyer dans cette multitude d’outils mais pas de panique, en réfléchissant à vos besoins et vos moyens réels (humains, mais aussi de temps et d’énergie !) vous pourrez éviter des erreurs. En voici quelques exemples.

La messagerie instantanée

Si vous avez besoin de garder le lien très régulièrement pour la mise en place d’un événement ou de certains projets par exemple, vous pouvez simplement avoir besoin d’une application de messagerie instantanée comme Whatsapp, Facebook messenger, Framavox, Signal, Telegram ou encore Slack.

Les avantages : très pratiques pour échanger rapidement, ces applications permettent d’écrire sur son smartphone ou sur l’ordinateur.

Les inconvénients : il est facile de se perdre dans les nombreux groupes de discussion ouverts et il faut savoir paramétrer son téléphone pour ne pas être sans cesse notifié par les messages.

Courriel ou newsletter ?

Si vous avez besoin d’informer les adhérents de votre activité, un courriel mis en page avec des visuels suffit avant de se lancer dans la réalisation d’une newsletter. Vous pouvez donc utiliser votre application de messagerie habituelle comme Gmail, Outlook ou Yahoo, et si vous en ressentez le besoin. Pour aller plus loin, avec des moyens humains : utiliser une plateforme qui génère des newsletters comme MailChimp, SendInBlue, Sarbacane ou MailJet.

Les avantages : les courriels ayant peu de contenu peuvent être envoyés facilement avec un minimum de mise en page pour un rendu invitant à la lecture alors que les newsletters permettent d’avoir un modèle type et une structure bien identifiable, en plus d’être envoyées à une liste de diffusion plus importante.

Les inconvénients : les courriels sont limités en termes de contenu, mise en page et nombre de destinataires alors que les newsletters peuvent demander du temps de prise en main et souvent, une fréquence d’envoi plus régulière.

Les outils de visioconférence

Si vous n’êtes pas nombreux et souhaitez organiser une réunion de travail en visioconférence, vous pouvez utiliser les applications que vous utilisez peut-être déjà pour communiquer comme Facebook, Whatsapp. Pour communiquer avec un groupe plus conséquent, il est possible de passer à un outil gratuit ou un abonnement d’un outil comme NextCloud, Skype, Zoom, GoogleMeet, Microsoft Teams ou Jitsi avec des besoins et fonctionnalités spécifiques.

Les avantages : de nombreuses fonctionnalités utiles pour tenir vos réunions à distance comme le partage d’écran pour présenter un document, lever la main pour prendre la parole, l’espace de discussion pour partager des liens ou enregistrer la vidéo.

Les inconvénients : il est conseillé de bien choisir son outil, gratuit ou payant, selon les besoins et usages de son association et, surtout, ces outils ne remplacent pas la convivialité et la spontanéité des échanges des réunions physiques.

Faire avancer les projets ensemble

On parle ici d’outils collaboratifs car ils permettent aux bénévoles de partager des tâches en direct : il peut s’agir de rédiger ensemble les statuts de l’association sur un même document, de coordonner les agendas de chacun ou de décider ensemble d’un choix stratégique. L’avantage de ces outils est d’impliquer tout le monde (attention, si besoin il faudrait donc former chacun à l’outil choisi) et de pallier à l’impossibilité de se réunir. Il existe des suites collaboratives comme Framasoft ou Google qui comprennent une panoplie d’applications collaboratives différentes : vous avez par exemple l’éditeur de texte, le stockage de documents ou encore l’agenda partagé en un endroit unique, utilisable grâce à un compte individuel.

Outil collaboratif de vote

Lorsqu’il est compliqué de venir voter physiquement, il est pratique d’utiliser un outil de prise de décision comme Framavox ou Democracyos : vous pouvez voter mais aussi ajouter des commentaires ou propositions. Dans la même veine, c’est souvent un casse-tête de convenir d’une date de disponibilité commune, vous pouvez aussi avoir les mêmes fonctionnalités pour voter pour une date avec Framadate ou Google Date.

Astuce : n’oubliez pas de mettre une date butoir de réponse au vote et de privilégier le moyen de communication utilisé par tous les membres pour n’oublier personne.

Editeur de texte collaboratif

Vous pouvez rédiger des documents ensemble, sur un éditeur de texte (comme Word) collaboratif appelé pad, afin de gagner en efficacité et éviter les multiples versions : ils sont modifiés en temps réel et sont souvent simples d’utilisation comme Google Docs, Framapad ou Les colibris.

Astuce : vous pouvez nommer une personne qui se chargera de réaliser la synthèse et la proposition de version finale, une fois vos brouillons rédigés.

Agenda partagé

Coordonner différents agendas et donc avoir un agenda partagé au sein de l’association peut être une solution pour pouvoir fluidifier l’organisation interne. Framagenda, Google Agenda, Joynit : ces outils permettent de créer plusieurs agendas, de les partager ou de fixer des réunions hebdomadaires par exemple.

Astuce : définissez vos codes couleur (obligatoire, privé, sur un autre site, en visioconférence…) pour faciliter l’utilisation à plusieurs.

Stockage partagé

En se développant, une association accumule de nombreux documents depuis ses statuts, en passant par les procès-verbaux de réunions et les rapports, jusqu’aux factures des achats que les bénévoles ont réalisés. Afin de stocker tous les documents en un unique endroit dématérialisé, pour bien les gérer, ne pas les perdre ou encore assurer la continuité au sein de l’équipe, vous pouvez utiliser des outils comme NextCloud, Google Drive ou DropBox.

Astuce : réfléchissez ensemble à la structure de votre stockage, les noms des dossiers principaux et des sous-dossiers, ainsi qu’à le nettoyer régulièrement ; cela vous fera gagner un temps considérable.

Tableau de bord collaboratif

Vous pouvez tenir un tableau de bord collaboratif pour avoir une vue d’ensemble des projets ou des tâches administratives à réaliser : les avantages des outils comme Asana, Framaboard ou Trello sont de tenir un suivi, pouvoir répartir les tâches par groupe ou à des personnes, mettre des dates butoirs ou mettre des liens et documents joints.

Astuce : assignez les tâches à des personnes et tenez un calendrier d’action en accord avec vos dates butoirs.