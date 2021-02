Les outils pour avancer : le vote à distance

Délibérations en assemblée générale, réunions de conseil d’administration ou de bureau en période de crise, vous avez besoin d’y voir plus clair ? Le service Proj’aide vous donne quelques conseils pour mettre en place le vote à distance.

I. Le cadre règlementaire

La liberté d’association

La loi du 1er juillet 1901 relative au fonctionnement des associations réglemente le principe de liberté d’association. En conséquence, elle ne règlemente en rien le recours au vote électronique ainsi que ses éventuelles modalités pratiques.

Le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD)

Ce règlement européen, inscrit dans la loi du 20 juin 2018, définit les conditions dans lesquelles les traitements de données à caractère personnel peuvent être effectués. Pour que le vote électronique soit conforme avec le règlement, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) conseille d’informer les électeurs et électrices du recours au vote électronique, de prévoir des mesures de sécurité et de supprimer les données liées au vote une fois qu’il est terminé.

II. Les différentes options de vote

Qu’il s’agisse de voter le bilan, de décider des orientations stratégiques pour l’année à venir ou d’élire de nouveaux membres, le mode de vote électronique doit être choisi en fonction de vos besoins : à bulletin secret ou non, un nombre important de votantes et votants, la possibilité de vote par procuration, l’inclusion de tous les membres ou encore le budget que vous consacrez à l’outil de visio-conférence et à ses options de vote.

Le vote par audio ou visio-conférence

Il vous est possible, lorsqu’il n’y a pas de demande de vote à bulletin secret, de voter en levant la main ou à voix haute comme on le ferait à l’accoutumée en présentiel. Une personne se chargera alors de bien comptabiliser les votes.

Les outils : Framatalk, Jitsi, Gotomeeting, Whereby, Skype, Zoom, Google Meet…

Le vote par courriel

Le vote par retour de courriel peut être envisagé lorsqu’il n’est pas question d’un vote anonyme. L’outil : votre service de messagerie électronique habituel Le vote par questionnaire ou sondage Les organisateurs et organisatrices de la réunion peuvent s’en remettre à un sondage classique qui peut être partagé pendant la réunion ou en amont avec l’ordre du jour.

Les outils : Framaform, Framadate, Type form, Doodle, Google forms…

III. Les spécificités dans les votes

Le vote par procuration

Si vos statuts prévoient la possibilité de voter par procuration, il sera nécessaire d’ajouter un formulaire dans votre convocation de réunion. Pour être valable, le formulaire de procuration doit contenir :

les nom, prénom et adresse de la personne qui donne son pouvoir de vote

les nom et prénom de la personne qui reçoit le pouvoir de vote

la date et le nom de la réunion pour lesquels le pouvoir est valable

la date et la signature de la personne qui donne son pouvoir

la date butoir d’envoi du formulaire à l’association

Les outils : Framaform, Forms office, Type form, Google forms…

Le vote à bulletin secret ou anonyme

Certains outils de sondage permettent de comptabiliser les votes sans indiquer son nom et donc de garantir l’anonymat des votantes et des votants.

Les outils : Limesurvey, Kahoot !...

Quel que soit le type de vote et l’outil que vous choisissez, il est important qu’une personne se charge de dresser une feuille de présence à partir de la liste des membres votants inscrits et d’y indiquer les membres ayant procuration de vote. Plus particulièrement sur le sujet de l’animation de l’assemblée générale, la newsletter n°133 vous donnait des conseils pour tenir une assemblée générale à distance.

Liens utiles

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) : Dispositif de vote électronique

Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication (COFAC) : Le vote électronique pour les associations