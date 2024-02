Les prochaines formations Proj'aide

Remplir un dossier de subvention : méthode simplifiée

Mardi 27 février 2024 de 9h30 à 17h

Qui dit projet dit quelquefois demande de subvention...et c'est là que cela peut devenir difficile. Car votre projet vous le connaissez, vous le portez, mais comment le présenter pour qu'il réponde aux attentes des organismes financiers ?

Je m'inscris

Répondre à un appel d’offre

Jeudi 29 février 2024 de 9h30 à 17h

Les administrations publiques recourent de plus en plus aux marchés publics. Les associations, elles, sont souvent mal préparées à y répondre. Quelles sont les contraintes ? Comment faire une offre pertinente ?

Je m'inscris

Présenter efficacement un projet à l'oral

Vendredi 1er mars de 14h à 17h

Ce projet, c'est le vôtre, vous le connaissez, mais comment le valoriser face à un interlocuteur ? Comment adapter votre discours et convaincre avec le bon argumentaire ?

Je m'inscris

Organiser un événement

Mercredi 6 mars de 9h30 à 17h

Vous souhaitez organiser une manifestation associative (fête, kermesse, concert…) ? Comment vous y prendre pour n’oublier aucune étape dans le déroulement de l’initiative et respecter les règles techniques et juridiques ?

Je m'inscris

Créer une association

Vendredi 8 mars de 14h à 17h

Je souhaite mener à bien un projet sous la forme associative. Est-ce le bon statut ? Qu’est-ce qu’une association loi 1901 ? Quel est son fonctionnement ? Quelles sont les démarches à effectuer ?

Je m'inscris

Communiquer sur les réseaux sociaux : une opportunité pour votre association

Mardi 12 mars de 9h30 à 17h

Être présent sur les réseaux sociaux, vous y pensez pour votre association. Comment développer sa notoriété et valoriser son activité via les réseaux sociaux ? Comment concrètement gérer et faire vivre un profil Facebook ou Twitter ? Comment gérer sa réputation numérique ?

Je m'inscris

Établir un budget prévisionnel

Vendredi 15 mars de 14h à 17h

Élaborer le budget prévisionnel de l’association ou d’un projet est une étape incontournable. Par où commencer ? Comment le présenter ? Comment estimer les dépenses, les recettes à venir et ne rien oublier ?

Je m'inscris