Les Rendez-vous flash

Jeudi 8 décembre et vendredi 9 décembre : Rendez-vous flash en Présentiel

Modalités :

Les rendez-vous, d’une durée de 20 minutes, vous permettent d’échanger avec la ou les structure(s) de votre choix. Un seul rendez-vous par structure mais vous pouvez rencontrer autant de structures ou services que vous le souhaitez.

Rendez-vous uniquement par téléphone au 01 49 56 85 37



Structures et services départementaux et de l’Etat présents :

Le 8 décembre

De 9h30 à 12h30

L’Union régionale des Scop (URSCOP)

L’URSCOP accompagne les porteurs de projet ou les associations qui souhaite développer un projet d’entrepreneuriat collectif et créer ou se transformer en entreprise coopérative : de l’étude de faisabilité, en passant par le financement et les choix stratégiques de gouvernance.

https://www.les-scop-idf.coop

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Val-de-Marne (CDOS 94)

Le Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles (CRIB 94) du CDOS renseigne gratuitement les bénévoles et salariés des associations sportives sur toutes les questions relatives aux statuts, gestion de l’emploi, ressources …

https://www.cdos94.org/le-crib94

Profession Sports et Loisirs : mutualisation de l’emploi

PSL salarie des professionnels pour les mettre à disposition de structures non-marchandes (éducateurs sportifs, animateurs socioculturels et fonctions supports).

A temps partiel, à temps plein ou en alternance, PSL Francilien gère le recrutement et l'administratif RH. Il s’agit d’une solution RH pour sécuriser et pérenniser les emplois.

https://francilien.profession-sport-loisirs.fr

Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)

Le Dispositif Local d’Accompagnement du Val-de-Marne, animé par BGE ADIL et soutenu par le Conseil départemental, accompagne les associations employeurs à pérenniser leur projet. Le DLA élabore un diagnostic partagé avec l’association afin de prioriser dans un plan d’accompagnement les besoins d’appui sur des thématiques aussi diverses que la gouvernance, le modèle économique…

https://bge-adil.eu/formation-dirigeants-entreprise-associations/format…

Directions régionale interministérielle de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités

Contrats aidés : Parcours emploi compétences (PEC) et emplois francs : conditions d’éligibilité et modalités de mise en œuvre. Contrats d’apprentissage et dispositif parrainage/mentorat dans les associations.

De 14h à 17h

Les Cigales : finance solidaire

Une CIGALES (Club d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l'Epargne Solidaire) est un groupe constitué de 5 à 20 personnes qui mettent une partie de leur épargne en commun en vue de l'investir dans des entreprises ou associations naissantes du territoire, en donnant la priorité à des entrepreneurs dont les buts, au-delà du nécessaire aspect économique, sont sociaux, culturels, écologiques, c'est-à-dire respectueux de la place de l'humain dans son environnement.

http://www.cigales.asso.fr

France ACTIVE : finance solidaire

France Active accompagne et finance les entreprises ou associations de l’ESS en proposant une offre de service complète, adaptable et évolutive qui intervient dans toutes les phases de vie des projets.

https://www.franceactive.org

Direction des services départementaux de l’Education nationale : les services civiques

Vous vous interroger sur l’opportunité d’accueillir un volontaire en service civique mais vous ne savez pas comment vous y prendre ou si c’est possible pour votre association. Démarche, étapes, prérequis…

Les agréments Jeunesse et Education Populaire, le Fond pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) et les aides à l'emploi jeunesse (Direction des services départementaux de l’Education nationale)

Les aides à l'emploi dans le sport (Direction des services départementaux de l’Education nationale)

L’URSSAF

Information et facilitation des démarches (cotisations, DUE, immatriculation, diagnostics conseil, contentieux) et offres de services de simplification et de dématérialisation comme le Chèque emploi associatif.

Direction départementale des finances publiques (sous réserve)

Demandes portant sur le régime fiscal applicable au regard des impôts commerciaux (impôts sur les sociétés, TVA, contribution économique territoriale…). Demandes portant sur la possibilité de délivrer des reçus fiscaux.

Le 9 décembre

De 9h30 à 12h30

Services départementaux en soutien aux associations

Le Département accompagne les associations, actrices de terrain, par un soutien financier aux projets, au fonctionnement ou à l’investissement dans différents domaines. Venez les rencontrer pour en savoir plus.

Service des relations internationales

A destination des associations menant des projets de solidarité à l’international (pays francophones uniquement).

Service jeunesse

A destination des jeunes val-de-marnais constitués en association ou des associations val-de-marnaises qui portent un projet en direction des jeunes val-de-marnais dans les domaines de l’environnement, de la culture, de la citoyenneté, du numérique ou encore de l’animation.

Services des sports

Associations sportives du Val-de-Marne.

Service Villes et solidarités urbaines

Associations œuvrant pour le maintien, le renforcement et le développement du lien social et du mieux vivre ensemble dans les quartiers d'habitat social du Val-de-Marne.

Economie sociale et solidaire

Acteurs et actrices de l'économie sociale et solidaire (économie fondée sur les principes de solidarité et d'utilité sociale) du Val-de-Marne. Création ou développement d’une activité économique dans le champ de l’ESS.

Accompagnement à la transition écologique et solidaire

Associations œuvrant dans le champ du développement durable.

De 14h à 17h

France bénévolat

France Bénévolat aide les associations à trouver les bénévoles qu’elles souhaitent trouver. Aide à la réflexion autour des besoins de l’associations et à la manière d’y répondre.

https://www.francebenevolat.org

Passerelles et compétences

Bénévolat de compétences par la mise en relation des associations de solidarité́ ayant besoin d’un appui ponctuel pour développer leurs projets et de bénévoles prêts à se mobiliser pour un monde solidaire en offrant leurs compétences : gestion, comptabilité, finance, stratégie, droit, marketing, ressources humaines, digital, graphisme.

https://www.passerellesetcompetences.org

Tous bénévoles

Tous Bénévoles est une association qui met en relation, notamment grâce à une plateforme Internet, les personnes qui cherchent à aider et les associations que ce soit pour des missions courtes ou longues.

https://www.tousbenevoles.org