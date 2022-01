L'évaluation des actions

1. Qu’est-ce que l’évaluation d’une action ?

Évaluer, c’est se donner des points de repère pour apprécier objectivement si le projet en cours est en bonne voie ou si, une fois terminé, il a été réalisé conformément aux objectifs de départ.

L’évaluation permet d’apprécier si une action a été cohérente dans sa mise en place, efficace et pertinente (si les objectifs répondaient à un besoin). Pour cela, il faut avoir fixé des objectifs !

Les associations bénéficiant de subventions pour réaliser des missions d’intérêt général, ou local, sont appelées à rendre des comptes de plus en plus précis sur l’utilisation qu’elles font de l’argent public.

2. Pourquoi et quand évaluer ?

Il y a plusieurs raisons d’entreprendre une évaluation. La question de la redevabilité à l’égard d’un financeur peut concerner d’autres destinataires : les membres de l’association, les bénéficiaires de l’action, le grand public, une organisation professionnelle, etc. La réalisation d’une évaluation vise également l’amélioration de l’action en identifiant d’éventuels freins et en proposant des pistes d’amélioration.

Il faut réfléchir à l’évaluation et fixer des indicateurs d’un projet dès sa conception. Vous pouvez ensuite évaluer le projet en cours de réalisation, pour éventuellement l’ajuster, et enfin l’évaluer une fois l’action finie.

3. Comment évaluer ? Quelle méthode adopter ?

Quelles sont les questions à se poser ? Comment mesurer l’action à court terme (les résultats) et à long terme (les impacts) ? Comment déterminer des critères et des indicateurs pertinents ?

Déterminez des objectifs clairs et si possible mesurables ou observables : à quel(s) résultat(s) veut-on aboutir ?

Trouver des critères pour savoir si ces objectifs seront atteints. Ces critères d’évaluation doivent être concrets, simples et constatables, et peuvent être qualitatifs (la satisfaction des usagers, par exemple) ou quantitatifs (données chiffrées : fréquentation d’un atelier par exemple). Les critères, ce sont les indices qui permettent d’estimer que notre action a réussi ; les indicateurs, ce sont les « outils » qui vont permettre de mesure ou comprendre. Par exemple, mon action a été une réussite car elle a touché 20 personnes, conformément aux objectifs. Pour le mesurer, l’association a établi et rempli une feuille de présence.

Ici, le critère est le nombre de personnes touchés, et l’indicateur la feuille de présence.

La plupart des évaluations combinent des méthodes qualitatives et quantitatives. Les éléments chiffrés permettent notamment de mesurer le nombre de personnes bénéficiaires ou actrices de l’action ; la parole des participants permet d’apprécier les effets plus subjectifs de l’action.

Voici quelques exemples de questions à vous poser :

- Pour la réalisation de l’action : le planning a-t-il été respecté ? Les participants sont-ils satisfaits ?

- Pour les effets à court terme : le nombre de personnes visées a-t-il été atteint ? L’action a-t-elle été menée du début à la fin ?

- Pour les effets à long terme : les changements attendus se sont-ils produits chez les personnes concernées ? Partiellement ou totalement ?

Analysez les résultats de l’action une fois l’action mise en place : a-t-on atteint notre but ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Cela vous permettra de justifier de votre action, et les éventuels écarts entre les objectifs de départ et les effets.

Exemple : l’association « Y’a de la joie » organise un réveillon solidaire pour et avec les habitants du quartier.