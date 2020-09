L’interview de la rentrée : Entretien avec Lucie Suchet, responsable plaidoyer au Mouvement associatif

Le mouvement associatif a réalisé deux enquêtes pendant et après le confinement. Pourquoi et quels enseignements en tirer ?

La première enquête, réalisée pendant le confinement, a compté 20.000 répondants. La seconde, réalisée ensuite, n’en a compté que 13.000.

Il en ressort que les associations du secteur médico-social et de la solidarité ont, pour beaucoup, connu un accroissement d’activité, tandis que celle des autres secteurs associatifs ont connu un ralentissement voire un arrêt total des activités pendant la crise.

57% des associations ont opté pour un fonctionnement à distance (télétravail, communication à distance…). La grande majorité des associations s’est adaptée et a fait preuve de résilience pendant cette période.

Le principal impact négatif que l’on retient est économique : 70% des associations n’ont pas pu maintenir plus de 20% de leur activité pendant la période de confinement et 60% d’entre elles ne pourront reprendre une activité habituelle qu’à partir du mois de septembre. 42% des associations employeuses enregistrent une perte de revenus significative. La moitié d’entre elles estiment ne pas pouvoir exécuter 20% du budget prévisionnel 2019-2020.

En second lieu, les enquêtes ont mis en lumière un fort impact de la crise sur le bénévolat. Les attestations de déplacement ont été parfois refusées.

Par ailleurs, les difficultés techniques liées à l’utilisation des ordinateurs (mauvaise connexion, ordinateur lent ou ancien par exemple) ont aussi pu être un frein aux relations à distance. Tout cela engendrant un obstacle à l’engagement bénévole pour 26% des associations.

De plus, un nombre conséquent de personnes parmi les bénévoles étaient jugées à risques (20% des associations répondantes).

Enfin, les solutions nationales ont dû être adaptées au fil de l’eau au statut associatif (prêt garanti par l’état, fonds de solidarité, par exemple). 30% des associations ont considéré qu'aucune des solutions financières proposées par les pouvoirs publics ne leur correspondaient puisque qu’il s’agissait de solutions adaptées aux entreprises privées; c’est seulement au mois de mai que des dispositifs nationaux, tel que le fonds de solidarité, ont été modifiés pour prendre en compte la situation des associations non lucratives.

Les dispositifs de soutien les plus demandés et activés ont été les délais de paiement d’échéances fiscales ou sociales (40%), le fonds de solidarités (37%) et les aides départementales qui ont été les plus mobilisées parmi les aides territoriales (20%).

Pour la période à venir, 40% des associations envisagent de se tourner vers les collectivités territoriales, fortement mobilisées, pour activer les aides financières régionales, départementales ou communales.

Quelles sont les pistes d’actions du Mouvement associatif aujourd’hui ?

Au regard des résultats de l’enquête, nous avons aujourd’hui trois sujets d’inquiétude :

Les conditions matérielles de reprise (2/3 des associations sont préoccupées par la mise en place des mesures de protection sanitaire sur leur lieu d’activité et 64% considèrent la réouverture des locaux problématique),

Les relations avec les bénévoles (notamment la poursuite et la reprise de la relation avec les adhérents pour 45% des répondants, et la remobilisation pour de 37% d’entre eux),

La visibilité financière (38% des associations restent en attente de confirmation des partenariats et 29% en attente de la reprise du dialogue avec les collectivités).

En conséquence, il y a un besoin urgent d’engager une discussion avec le nouveau gouvernement, avec qui il n’y a pas encore eu d’échanges sur le volet « vie associative ».

Les propositions clés du Mouvement associatif se focalisent sur :

Le volet accompagnement des associations (juridique, RH, numérique…) : en effet, le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), compétent sur ce volet, est trop faiblement doté. Les têtes de réseau associatives manquent donc de soutien.

Un Fonds de stabilisation transversal à la vie associative : Les associations ont eu recours aux aides départementales ou régionales mais cela est très différent d’un territoire à un autre, et ces aides n’existent pas toujours. Le fonds de stabilisation permettrait de préserver les fonds propres qui ont été largement mis à contribution pendant la période d’inactivité ou de baisse d’activité. Selon la proposition du Mouvement associatif, ce fonds de soutien concernerait les petites et moyennes associations employeuses, ainsi que les structures associatives non-employeuses mais avec une activité économique. Ce fonds serait porté au sein du Fonds pour le Développement de la Vie Associative, avec plusieurs formes de soutien : une aide directe sous forme de subvention de fonctionnement, de prêt à taux zéro, ou d’un accès à un accompagnement pour la reprise d’activité. Le Mouvement associatif estime le montant de l’enveloppe pour soutenir les associations à 300 millions d’euros.

Une exonération de la taxe sur les salaires pour une année, pour les plus gros employeurs associatifs

En lien avec la proposition du Gouvernement sur les contrats aidés, la création de 100.000 emplois d’utilité citoyenne permettant de soutenir les activités d’intérêt général.

Quels impacts pour le tissu associatif dans le cas d’un éventuel reconfinement ?

Au-delà de l’impact économique pour tous et toutes, notre inquiétude se cristallise sur le projet associatif, puisque parmi les préoccupations les plus importantes, on retrouve la reprise ou la poursuite des relations avec les adhérents et la remobilisation des bénévoles. Les relations à distance ne peuvent durer qu’un temps : reconfiner le lien social et le contact humain serait le plus dur pour toutes ces associations, qui de fait, agissent collectivement.