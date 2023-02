Marie-Pierre DUPAGNE, présidente de l'association La Fabrique Shakespeare

La Fabrique Shakespeare, qu’est-ce que c’est ?



Notre conviction est que la seule bonne raison de ne pas vivre avec Shakespeare c’est de ne pas l’avoir rencontré ! Il parle à tous car il aborde tous les genres, tous les sujets, tous les types de personnages, tous les styles … la poésie, la sagesse, le trivial. Et pourtant, il est encore si mal connu !

Dès mon premier métier, celui de professeur de lycée, la pédagogie et la médiation ont été au cœur de mes préoccupations. C’est tout naturellement que le premier objet de La Fabrique Shakespeare a été la médiation culturelle sous toutes ses formes : interventions scolaires, présentations, ateliers participatifs …

Très vite ensuite, le projet de médiation s’est orienté vers quelque chose qui commençait à ressembler à un festival. Nous avons d’abord proposé divers événements (lectures, concerts, projections …) tricotés dans l’existant de la saison culturelle 2018-2019 de la Ville Vincennes. Je dois dire que nous avons la chance d’être implantés dans une ville extrêmement soutenante pour la culture, qui peut s’enorgueillir de plusieurs festivals culturels très réputés comme le festival America par exemple. Nous sommes très chanceux aussi de bénéficier de l’accompagnement d’un département qui soutient remarquablement les associations. Je suis adepte des formations Proj’aide proposées gratuitement aux associations sur de très nombreux sujets. Elles m’ont formidablement aidée au moment de la création de l’association et je continue de les suivre encore aujourd’hui.

En 2023, après des années difficiles marquées par la pandémie, nous préparons enfin la deuxième édition de ce qui est maintenant le festival Shakespeare d’avril ! qui égrènera pendant un mois à Vincennes et un peu ailleurs de nombreuses manifestations : deux projections, trois spectacles, une lecture dans le noir, des ateliers, une journée de conférences savantes pour le grand public, deux concerts …

Nous allons aussi proposer une journée scolaire intitulée « Ma Journée au Festival » : les élèves assisteront à un spectacle, rencontreront les comédiens, et participeront en petits groupes à un atelier théâtre. Nous mettons aussi en place notre journée « Shakespeare comme il nous plaira » qui permettra à trois groupes de comédiens-amateurs de présenter leur travail sur Shakespeare. Nous travaillons sur ce projet avec une classe de CE1-CE2 de l’école Jules Ferry de Fontenay-sous-Bois, l’atelier-théâtre de la cité scolaire Hector Berlioz de Vincennes et la Maison de retraite Intercommunale de Fontenay-Vincennes-Saint-Mandé (dans le cadre du dispositif « La Rencontre des aidants »).

Le partage passe aussi par l’accessibilité. Que proposez-vous pour rendre le festival accessible ?

Dès le début, l’accessibilité a été pour nous un véritable engagement, et nous plaçons la réflexion sur cet aspect des choses dès le stade de programmation.

Pour autant, nous ne choisissons pas des œuvres spécifiques. La réflexion porte plutôt sur le choix de propositions culturelles qui se prêtent à une mise en accessibilité. Il ne s’agit pas non plus de prévoir des compartiments mais de réfléchir à des œuvres à partager.

J’ajoute que tous les bénévoles de La Fabrique se voient proposer une sensibilisation de deux heures sur l’accueil des personnes en situation de handicap : Qui sont les personnes en situation de handicap ? Quels impairs ou maladresses éviter ? Comment les accueillir au mieux ?

En 2023, une lecture dans le noir sera partagée entre voyants et non-voyants, la pièce donnée au Château de Vincennes en anglais fera l’objet de courts résumés en français et en langue des signes. Un concert et un spectacle seront tous les deux proposés en version classique et en mode Relax.

Quant aux personnes utilisant un fauteuil ou ayant du mal à se déplacer, il faut souligner que la Ville de Vincennes a rendu tous ses équipements publics accessibles.

Le dispositif Relax se propose de rendre la culture accessible à des personnes qui en sont privées par leur handicap (personnes autistes, polyhandicapées, avec un handicap intellectuel, cognitif, des troubles psychiques, une maladie d’Alzheimer…). Les séances et représentations Relax proposent un environnement bienveillant et chaleureux où chacun, avec ou sans handicap, est accueilli et respecté tel qu’il est.

Dans le cadre des propositions Relax, le travail en amont est important. Les techniciens, artistes et personnels d’accueil doivent être partie prenante.

La communication aussi est essentielle. Il s’agit de bien expliquer au public la nature d’un spectacle Relax pour que jour J, tout le monde assiste au spectacle ensemble, sans jugement. Certains manifesteront peut-être leurs émotions à leur manière mais ici, tout le monde est le bienvenu.

Pour organiser un Festival, il faut beaucoup de bénévoles. Quelles sont vos astuces ?

Il est vrai que pour porter tous ces projets, l’association a besoin d’une solide équipe de bonnes volontés, qui se répartissent entre bénévoles permanents et bénévoles du Festival.

Pour constituer ces équipes, l’une des bénévoles permanentes a choisi de s’occuper de cet aspect du projet et mène avec moi les actions de sensibilisation : interventions physiques dans différentes structures et établissements scolaires, annonces dans la presse de la ville, posts partagés sur l’Instagram et la page Facebook de la Ville et de La Fabrique Shakespeare - qui ont fait venir beaucoup de bénévoles.

Grâce à la prime du gouvernement, nous avons pu embaucher une alternante en communication qui nous a bien aidée pour cette communication « moderne » ! Notre responsable des bénévoles prépare aussi les plannings, organise les réunions : réunion de lancement, veillée d’armes, sensibilisation à l’accueil des personnes en situation de handicap etc.

De mon côté, je suis intervenue pour présenter le festival au lycée professionnel de Vincennes et au centre de ressources pour les 18-25 ans « Le Carré » qui est adossé à la Mission locale. Certains lycéens sont venus donner un coup de main pour la préparation d’un événement de trois jours au Château de Vincennes en avril dernier et semblent avoir beaucoup apprécié l’expérience car certains seront de nouveau avec nous en 2023. Le bénévolat leur permet d’acquérir des compétences, savoir-faire et savoir-être variés et ils peuvent valoriser leur expérience dans leurs CV. Leur participation peut également être prise en compte dans le cadre de la formation professionnelle. Nous leur remettons également un certificat précisant leurs missions et les remerciant de leur engagement à nos côtés. D’une manière générale, je pense qu’il est indispensable de bien les accueillir mais aussi de les accompagner et de les valoriser.

