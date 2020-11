Novembre : l’ESS sous les feux de la rampe

Chaque année en novembre, le mois de l’économie sociale et solidaire (ESS) valorise et encourage tous les acteurs de ce domaine. Découvrez les lauréats de l’appel à projets ESS du Département, les visioconférences du DLA et inscrivez-vous au speed-meeting des Cigales.

L’appel à projets ESS du Département

Depuis 2012, le Département soutient financièrement les meilleurs projets ESS établis dans le Val-de-Marne, au stade d’émergence (étude de faisabilité, expérimentation) ou de démarrage, et portés par une structure de l'économie sociale et solidaire. Cette année, ce sont 11 projets lauréats de l’appel à projets ESS soutenus financièrement par le Département qui vont permettre de créer 69 emplois.

3 projets lauréats dans la catégorie "expérimentation et études de faisabilité" et 8 projets lauréats dans la catégorie "aide au démarrage" : découvrez-les sur la page Appel à projets ESS.

Les visio-conférences du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)

Ce dispositif, porté par l’association BGE-ADIL, a pour but d'accompagner les structures d’utilité sociale dans leurs démarches de création, de consolidation et de développement de l’emploi. En cette fin d’année, le DLA propose plusieurs visio-conférences dédiées aux structures de l’ESS :

une session d’information sur les aides et mesures à l’embauche est organisée par le DLA le mercredi 18 novembre de 17h à 18h. Inscription obligatoire sur ce lien

un webinaire sur les outils et bonnes pratiques indispensables pour piloter l'activité économique et financière de votre structure. Inscription via ce lien

un webinaire pour booster le bénévolat sur un projet associatif clair. Inscription via ce lien

Les Cigales

Les Cigales pour Club d'investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l'épargne Solidaire, sont des regroupements de citoyennes et citoyens qui accompagnent les porteurs et porteuses de projet et mettent en commun une épargne pour ces projets solidaires.

Pour la troisième année consécutive, à l’occasion du mois de l’ESS, les Cigales organisent un speed-meeting des acteurs de l’accompagnement et du financement pour les structures de l'ESS en création ou en développement. Les porteurs et porteuses de projet rencontrent un binôme accompagnateur-financeur pour présenter sa structure et son projet.

Sur inscription, l’événement se tiendra en visio-conférence le 20 novembre prochain.

Plus d’informations sur la page actualités des Cigales.