Ouverture officielle des candidatures pour devenir "Volontaire" lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

©COJO Paris 2024

Qui peut candidater ?

Les conditions :

être âgé de plus de 18 ans au 1er janvier 2024, sans limite d’âge.

parler le français et/ou l’anglais ; les polyglottes sont également les bienvenus !

être disponible au moins 10 jours entre le 12 juillet et le 10 septembre 2024

Les personnes porteuses de handicap peuvent postuler.

Comment candidater ?

La période d’inscription se déroulera directement en ligne sur la plateforme Paris 2024, du 22 mars au 3 mai 2023. La sélection s’effectuera cet été et les candidats seront informés de la décision à l’automne 2023.

Quand faudra-t-il être disponible ?

Les Jeux Olympiques se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024, les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024 et les missions pourront aller de 10 jours à 3 mois, du 12 juillet, date d’ouverture du Village des athlètes, au 10 septembre, à l’issue des Jeux Paralympiques.

Les Volontaires devront suivre un programme de formation pour comprendre l’environnement des Jeux, leur mission, et découvrir leur site. Celui-ci se déroulera à compter du second trimestre 2024 avec des sessions en ligne (sur mobile, tablette ou ordinateur) puis, à l’approche des Jeux, directement sur le(s) site(s) d’affectation.

Quelles sont les missions des volontaires ?

Elles entrent dans 3 grandes catégories :

« qualité de l’expérience vécue par tous les acteurs des Jeux » : accueillir des personnes venues du monde entier, orienter et accompagner au cœur des sites, renseigner, informer, transporter les acteurs des Jeux…

» : accueillir des personnes venues du monde entier, orienter et accompagner au cœur des sites, renseigner, informer, transporter les acteurs des Jeux… « performance sportive » : intervenir sur une aire de compétition ou le terrain d’entraînement pour assister le geste sportif : ramasser des balles de tennis ou installer les starting-blocks, assister les athlètes dans les espaces qui leur sont réservés…

» : intervenir sur une aire de compétition ou le terrain d’entraînement pour assister le geste sportif : ramasser des balles de tennis ou installer les starting-blocks, assister les athlètes dans les espaces qui leur sont réservés… « fluidité de l’organisation » : participer au processus d’accréditation, assembler et installer du matériel léger de communication…

Le saviez-vous ?

Le Département « Terre de jeux » a présélectionné 24 candidates et candidats parmi le mouvement sportif val-de-marnais. Ils seront accompagnés spécifiquement par le Département pour les préparer au mieux à cette aventure. Tout d’abord pendant le process de recrutement puis jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques pour celles et ceux qui auront la chance d’être sélectionnés.

Vidéo : En route pour les Jeux

Lire la transcription textuelle de la vidéo