Participez à la 4e étude nationale sur la place du numérique dans les associations

Ce baromètre est mené tous les trois ans auprès des responsables d’association, membres du conseil d’administration ou du bureau.

Il est utile pour suivre l’évolution des pratiques numériques, et identifier les besoins et les freins rencontrés par les associations pour accéder au numérique et l’utiliser dans de bonnes conditions. Pour mieux comprendre vos besoins et construire des réponses adaptées, partagez vos pratiques !

Vos réponses sont anonymes.

Comment participer ?

Cliquez sur le lien suivant contribuer à l’enquête :

Formulaire (modalisa9-drop.com)

Pour prendre connaissance de l’édition 2019 :

Etude - la place du numérique dans le projet associatif 2019 | Solidatech