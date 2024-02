Participez à la grande consultation sur le financement des associations du CESE

20 millions de bénévoles animent quotidiennement plus d’1,5 million d’associations sur notre territoire ! Incontournables, elles assurent le lien entre citoyens et apportent des réponses dans de multiples secteurs : sport, aide à la personne, éducation, culture, environnement, et même la démocratie ! Cependant le milieu associatif reste fragile, il fait face à la stagnation voire à la baisse de ses financements (subventions, dons, mécénat, recettes d'activités...), à des évolutions tant conjoncturelles que structurelles (difficultés à recruter des cadres, rôle de l'économie sociale et solidaire...).

C'est pourquoi le Conseil économique social et environnemental (CESE), ayant initié une réflexion sur ce sujet, lance du 24 janvier au 14 février 2024 une grande consultation pour recueillir l'avis des responsables d'association (hormis les organisations syndicales, professionnelles, confessionnelles et politiques). Elle a pour but d'analyser les différents modèles économiques des associations et d'établir des préconisations afin de préserver les associations, structures essentielles à la cohésion sociale.

Vous êtes responsable ou trésorier d'une association ? Participez à la grande consultation du CESE !