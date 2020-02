Participez à la Matinale sur le Compte Engagement Citoyen

Que vous soyez dirigeant, dirigeante, bénévole ou volontaire, le CEC -Compte Engagement Citoyen- vous concerne ! Vous pouvez faire valoriser votre activité et bénéficier d’heures de formation.

Issu de la loi Travail du 8 août 2016, le compte engagement citoyen (CEC) a été mis en place en janvier 2017 : il s’agit d’un dispositif de recensement des activités à destination des bénévoles exerçant des responsabilités dans une association.



Ce compte permet d’acquérir des heures sur le Compte Personnel de Formation, de bénéficier de jours de congé pour pouvoir exercer ces activités ou encore de faciliter la reconnaissance des compétences acquises dans le cadre d’une Validation des Acquis par l’Expérience (VAE).



À cette occasion, venez rencontrer Madame Géraldine GUILLAT, conseillère d’éducation populaire et de jeunesse à la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) du Val-de-Marne, le service déconcentré de l’Etat qui agit pour les politiques de jeunesse, d’éducation populaire et de la vie associative.



La matinale aura lieu le vendredi 13 mars de 9h30 à 11h30, à la Maison de la citoyenneté et de la vie associative- Hubertine Auclert, allée de Provence à Choisy-le-Roi.

Accueil café dès 9h, venez nombreux et nombreuses !

Inscription obligatoire au 01 49 56 85 37 ou par courriel via projaide@valdemarne.fr