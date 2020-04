Participez à une enquête du Mouvement associatif pour permettre aux pouvoirs publics de trouver les réponses les plus adaptées à vos besoins

Pour mieux connaître les difficultés rencontrées par les associations, avec l’appui de Recherches et Solidarités, il a également lancé une enquête auprès des bénévoles. En partageant vos témoignages, vous permettrez de faire remonter l’ensemble des problématiques aux pouvoirs publics et de trouver les réponses les plus adaptées. Cette enquête s’adresse aux responsables d’associations, membres du bureau, du conseil d’administration et de toute autre instance dirigeante. Il s’agit de 20 questions pour mieux connaître le quotidien auquel vous êtes subitement confrontés.

Répondez à l’enquête en cliquant ici et n’hésitez pas à la relayer autour de vous ! Plus vous serez nombreuses et nombreux à répondre, plus l’état des lieux réalisé sera précis, exhaustif et aura du poids.

Pour rappel, le Mouvement associatif, « porte-voix des dynamiques associatives », rassemble plus de 600.000 associations, réunies au sein de différentes organisations. Son ambition est de favoriser le développement d’une force associative utile et créative.