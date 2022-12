Portrait de bénévole: Bruno Vitasse, membre du conseil collégial et directeur bénévole de Zone-AH!, porteur de projet de la FAH!-BRIQUE 94

Pouvez-vous nous présenter votre association ?

L’une des missions de Zone-AH! est d’accompagner la création de Tiers-lieux Dans cette logique, je porte depuis 2021 le projet de la FAH!-BRIQUE 94, avec le soutien du Département et de la Région Île-de-France. Il s’agit d’un tiers-lieu de production dédié à l’économie circulaire et à l’écologie urbaine, domicilié à Alfortville par SINAPP. Son prototype actuellement composé d’un atelier et d’un stock de matériaux de récupération partagés est hébergé au Crapo (espace mutualisé qui regroupe des structures travaillant dans le secteur culturel et/ou du réemploi). Dans le projet définitif, nous souhaitons proposer en plus un espace de coworking nomade, et aimerions disposer d’un espace extérieur pour relancer des expérimentations pour la valorisation des bio-ressources.

Quels projets/valeurs porte-t-elle ?

Tous ces projets tournent autour de l’ADN de Zone-AH! : il s’agit de faire ensemble, mettre en capacité les usagers (développement du pouvoir d’agir), fournir des outils pour les activités et les productions des citoyens/bénévoles. Il s’agit également d’entretenir des relations de bienveillance, de coopération et de mutualisation.

L’idée à moyen terme est de pouvoir essaimer en mettant à disposition des ressources pour d’autres structures.

Pourquoi vous engagez-vous ?

La volonté de l’association est de faire ensemble, pour les autres avec les autres, transmettre, former… Le collectif me motive.

J’ai lancé le projet Zone-AH!, il y a environ 10 ans, pour répondre à deux questions : comment développer de nouvelles pratiques professionnelles (des espaces partagés comme le coworking ou les Tiers-lieux) afin d’améliorer le bien-être au travail, et comment développer l’agriculture urbaine ?

L’idée première était de créer un « hub agricole » urbain (structure d’appui au développement) pour permettre à notre future communauté d’accéder à des outils et des ressources sur ce thème. Le premier projet en 2014, « ZéBU, l’écosystème des brasseries urbaines », s’est attaqué à la production de déchets d’une filière qui allait se développer considérablement en région parisienne, et à la valorisation du coproduit de la bière, les drêches.

Et comment voyez-vous l’avenir ?

L’avenir de l’association se situe à la fois au local et au national, il faut une communauté soudée qui intègre cette démarche de coopération nationale, en mettant en partage leur expérience locale.

Au niveau national, Zone-AH! souhaite intégrer les démarches d’économie circulaire dans les projets de construction immobilière et continuer de soutenir des projets de tiers-lieux portés par notre communauté.

Au niveau local, la FAH!-BRIQUE 94 est un projet qu’il faut ancrer et développer sur le territoire val-de-marnais.

Pour avancer, nous avons besoin de bénévoles, et cette question est toujours un peu complexe depuis la création de l’association, il y a des phases avec et d’autres sans ; des citoyens sont motivés pour un projet concret, mais l’engagement à long terme ne va pas de soi.

Le format service civique est intéressant, car les jeunes s’engagent et ont le temps de construire un projet. Ainsi un de nos anciens services civiques a depuis créé son entreprise pour la transformation des drêches de brasserie en farine, et il demeure membre de notre conseil collégial.

Enfin, au vu de notre activité, l’engagement suppose une implantation locale, une proximité avec les habitants.

Pour en savoir plus, notre site internet étant actuellement indisponible, vous pouvez me contacter directement ou suivre les activités de Zone-AH! et la FAHB94 sur mon profil Instagram et sur Linkedin. Pour le moment je ne consulte plus Facebook.